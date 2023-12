12 ani de la moartea Mălinei Olinescu: ”Distrusă sistematic de lipsa prezenței Doinei în viața ei”

Pe data de 12 decembrie 2011, în noaptea dintre duminică spre luni, cunoscuta cântăreață Mălina Olinescu a murit, la doar 37 de ani. A căzut de la etajul 6 al blocului în care locuia.

Călin Geambașu, declarații tari în cazul Mălinei Olinescu

Călin Geambașu este de părere că relația deficitară cu mama ei, Doina Spătaru, a determinat-o pe Mălina să înceapă un tratament cu antidepresive. Chiar dacă, la doar o zi de la moartea fiicei sale, Doina Spătaru declara că este vorba sigur despre o sinucidere, raportul medico-legal a demonstrat altceva.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Călin Geambașu ne vorbește despre prietena lui, frumoasă și talentată, Mălina Olinescu, și despre suferințele ei. Trecem în revistă filmul evenimentelor, din data de 12 decembrie 2011 până astăzi. Aflăm cum și-ar fi schimbat declarațiile mama artistei, Doina Spătaru, dar și ce fel de om era, în esență, Mălina Olinescu.

Calin Geambașu: “Mălina Olinescu era foarte băiețoasă”

Cunoscutul cântăreț și compozitor mărturisește că, deși era o stea încă de foarte tânără, Mălina a fost o fată modestă. Chiar dacă era finuță și feminină, în interiorul ei a fost o fată mai mult băiețoasă care nu a epatat ostentativ niciodată.

“În Mălina am văzut omul căruia îi încredințam cele mai dificile misiuni artistice: compoziții grele din punct de vedere vocal. Le făceam fix pentru vocea ei care mă fascina mereu, fiindcă știam că le poate duce la bună finalitate. Ce îmi plăcea cel mai mult, era faptul că o făceam și pe ea să fie conștientă de valoarea ei, prin ochii mei mereu admirativi.

Exceptând muzica, Mălina era foarte băiețoasă, pusă mereu pe șotii prin turneele cu Școala Vedetelor. Era un om foarte modest, care nu epata ostentativ prin absolut nimic, deși era o stea încă de atunci”, declară Calin Geambașu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Relație distrusă sistematic de lipsa prezenței Doinei în viața ei”

își aduce aminte că Mălina era nemulțumită de relația cu mama ei, Doina Spătaru. Și-ar fi dorit să o vadă mai mult, să își petreacă mai mult timp împreună.

“Ca toți oamenii, Mălina își exprima și momentele când nu era mulțumită de anumiți oameni sau situații. Normal, viața nu e roz decât în desene animate. În mod special era nemulțumită de relația deficitară cu mama ei. Relație distrusă sistematic de lipsa prezenței Doinei în viața ei. Chiar și Doina a recunoscut public această regretabilă desincronizare dintre ele.

În rest, dintotdeauna am văzut în Mălina omul suficient de sensibil, dar totodată puternic, încât să realizeze tot ce își punea în gând. Ba chiar îi reușea și peste ce își plănuia.

Trofeul Cerbul de Aur nu a venit la Mălina pe o potecă din pădurea fermecată de pe colinele Brașovului. A fost încununarea întregii ei activități de până în acel moment (1997), când avea doar 23 de ani”, ne povestește Călin Geambașu.

Relația regretatei Mălina Olinescu cu Doina Spătaru

În data de 13.12.2011, la numai o zi după decesul Mălinei, Doina Spătaru declara, la Pro TV, că nu are dubii că Mălina s-a sinucis, pentru că mai avusese chipurile o tentativă, cu un an înainte. Tot acolo cunoscuta cântăreață a spus că a mers cu fiica ei la medic și că se simțea total neputincioasă și incapabilă în a mai ajunge la sufletul fiicei ei.

”N-am nicio îndoială că a fost vorba despre sinucidere pentru că trebuie să mărturisesc că ea a mai avut o tentativă anul trecut. Am ajuns în ultimul an să am acel sentiment cumplit de frustrare, să mă simt neputincioasă. Pentru o mamă să aibă un asemenea sentiment față de copilul ei e cumplit”, declara Doina Spătaru public, la doar o zi după trecerea în neființă a Mălinei.

Călin Geambașu: “Doina mi-a inoculat aceste noțiuni bulversante, chiar în noaptea tragediei”

În noaptea în care Mălina Olinescu a murit, Călin Geambașu a comunicat presei cuvintele Doinei Spătaru. Această spunea că sigur este vorba despre o sinucidere pentru că, în urmă cu un an, Mălina ar mai fi avut o astfel de tentativă. Ancheta procurorilor și rezultatele INML au infirmat, însă, spusele Doinei Spătaru.

“Și mie la telefon, în noaptea fatidică, în timp ce mă deplasam înspre locul tragediei, tot Doina mi-a inoculat aceste noțiuni bulversante. Și presei. Cu toții le-am preluat și comunicat nefiltrat, involuntar, de bună credință, dar greșit, având-o ca sursă principală de dezinformare chiar pe mama Mălinei, pe Doina.

Chiar pe mine m-a rugat să transmit presei, motivând că ea era prea devastată. Am comunicat cuvintele ei. Ce aveam să aflu ulterior, după ancheta procurorilor și a rezultatelor INML, m-au făcut să-mi dau seama că pentru a inocula public un neadevăr. Pentru a-și ascunde relația ei deficitară cu Mălina”, declară Călin Geambașu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Filmul evenimentelor: “În zilele ce au urmat tragediei, sora Mălinei o contrazicea radical pe Doina”

În data de 15.12.2011, Codruța, sora Mălinei Olinescu declara, la Acces Direct: “Sunt sută la sută convinsă că Mălina nu s-a sinucis”. Ea susținea că, din cauza pastilelor de somn, amețită fiind, s-a dus către balcon nu către dormitor.

“Am vorbit cu ea, sunt lucruri pe care mama poate nu le știe”, spunea Codruța la vremea respectivă. Prezentă și ea în platou, Doina Spătaru spunea: “Eu aici am venit cu chiu, cu vai, pentru că îmi este din ce în ce mai greu să vorbesc, nu am cuvinte”.

“În zilele ce au urmat tragediei, sora Mălinei, Codruța, o contrazicea radical pe Doina în emisiunea Acces Direct. Susținea, cu fermitate, că nu a fost suicid, motivând că Doina nu cunoaște multe lucruri. Din nou, un semn al relației defectuoase dintre mamă și fiică. În acel moment, Doina și-a redus din fermitatea falselor păreri care însă deja fuseseră induse în spațiul public în mod eronat.

La numai o lună după tragedie, în fața procurorului criminalist Edi Borjog, Doina Spătaru declara fix opusul celor induse în spațiul public. Spunea că Mălina nu a mai avut tentative de suicid, ci doar că era o fire mai depresivă”, susține Călin Geambașu.

Declarația procurorului care s-a ocupat de caz

Tot în data de 15. 12. 2012, șeful Serviciului Omoruri, comisar de poliție Radu Gavriș, răspundea solicitării făcute de Doina Spătaru. ”Până în prezent, ancheta privind circumstanțele și cauzele în care s-a produs decesul nu a fost finalizată”, declara el.

Pe 24 ianuarie 2012 procurorul Edi Borjog a declarat că, în urma raportul inițial al expertizei fizico-chimice nu s-a găsit absolut nicio substanță toxică. De asemenea, la audieri, Doina Spătaru nu a mai confirmat tentativele de sinucidere ale regretatei Mălina Olinescu.

“Procurorul Edi Borjog, a dezvăluit presei, în data de 24.01.2012: `Am audiat-o pe mama Mălinei Olinescu. Dânsa NU a confirmat tentativele anterioare de suicid, menționând doar că era o fire mai depresivă. În principiu, declarația nu schimbă cu nimic datele anchetei. Pe de altă parte, am primit raportul inițial al expertizei fizico-chimice, care constată că, pe mostrele ridicate de la fața locului nu s-a identificat nicio substanță toxică (ex. otravă, drog sau altceva asemănător)`”, spunea televiziunilor procurorul Edi Borjog.

Raportul INML a demonstrat că Mălina era sub tratament cu antidepresive

După o lună de la moartea Mălinei Olinescu, raportul INML a arătat că artista făcea un tratament cu antidepresive. Acestea puteau duce la stări hipnotice favorizând confuzii sau accidente.

“Procurorul criminalist, Eduard Borjog, este cel care a dispus ancheta medic-legală. Raportul INML și informarea de la medicul specialist arată fără putere de tăgadă că Mălina era sub tratament cu antidepresive. Acestea conduc la stări hipnotice, aspect ce favorizează confuziile și accidentul.

În fața lui, potrivit comunicatului oficial, Doina și-a infirmat propriile afirmații publice inițiale potrivit cărora Mălina ar mai fi avut vreo tentativă de suicid. Fix invers a declarat, la doar o lună distanță! Când a mințit Doina? Atunci sau mai târziu…?!”, mai susține Călin Geambașu.

Doina Spataru: “Mi-am sacrificat relaţia cu fetele mele”

În prima dimineață după tragedie, ziarul făcea trimitere către o declarație a Doinei Spătaru. Artista recunoștea că şi-a sacrificat relaţia cu fiicele sale pentru profesie.

“În Petrică Geambaşu am întâlnit un profesionist prin excelenţă. Un perfecţionist care e-n stare să meargă până-n pânzele albe ca să obţină exact nuanţa pe care o doreşte. Un şef de orchestră extraordinar, un om extrem de sufletist şi de manierat şi mă simt norocoasă fiindcă am lucrat şi lucrez alături de el. Aşa se explică această colaborare a noastră, de peste 25 de ani.

O singură umbră a existat în timpul acesta în viaţa mea. Din cauza deselor şi destul de îndelungatelor mele plecări, mi-am sacrificat relaţia cu fetele mele. Eu le lăsam într-un punct şi, când mă întorceam, descopeream că ele mai parcurseseră deja o bucăţică din drumul vieţii. Iar uneori îmi dădeam seama că nu mai reuşeam să ajung la sufletul lor. Şi-mi era teamă că se înstrăinează”, declara Doina Spătaru în interviul pentru

“Of-ul profund al Mălinei a fost neșansa de a avea un tată”

Prieten bun cu Mălina, Călin Geambașu mărturisește că lipsa tatălui a făcut-o să sufere mult. Boris Olinescu a murit în 1981, fix anul în care Doina Spătaru s-a alăturat trupei Star2000 condusă de Petre Geambașu.

“Of-ul profund al Mălinei, pe care mi l-a spus și mie și altor prieteni, era faptul că din cauza relației Doinei cu tatăl meu ea nu a avut șansa de a avea un tată alături. După ce Boris Olinescu a murit în 1981, fix anul când tatăl meu a luat-o în trupa lui, Star2000. Doina nu a mai avut nevoia să aibă alt bărbat alături.

Era suficientă prezența tatălui meu, departe de casă, luni de zile, decenii. 40 de ani fără bărbat? Poate că Doina merită să fie sanctificată. N-a observat nimeni că tatăl meu a schimbat peste 100 de instrumentiști în trupa lui și doar Doina i-a rămas aceeași? Oare de ce?”, se mai întreabă cunoscutul artist.

“Am învățat să trăiesc cu durerea plecării ei”

La 12 ani de la tragicul eveniment, Doina Spătaru mărturisește că încă o visează pe fiica ei. Spune că Mălina a făcut-o mândră sa-i fie mamă si că visele cu ea îi sporesc puterea.

“Se împlinesc 12 ani de când Mălina, fata mea iubită, a plecat Dincolo…Credința mea este că Dumnezeu a primit-o în Lumina Iubirii Lui. Cât a fost aici, pe pământ, m-a făcut de-atâtea ori mândră de ea și ca elevă, acordându-i -se Premiul Performanței, dar și ca artistă, numele ei înscriindu-se în galeria celor mai bune voci din muzica ușoară.

În sufletul meu, Mălina este cea care a fost, până la un moment dat, veselă, comunicativă, iubită de prieteni, modestă, discretă, frumoasă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am învățat să trăiesc cu durerea plecării ei. Am visat-o de multe ori. Sunt câteva vise în care am simțit-o lângă mine, cu mine, ceea ce îmi sporește puterea. Stelele care cad nu pier, stelele care cad se duc pe un alt cer” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață Doina Spătaru.