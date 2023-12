România nu se poate lăuda cu un număr uriaş de sportivi care activează la cel mai înalt nivel. Din punct de vedere individual, în ultimii ani au strălucit Simona Halep, David Popovici şi Cristina Neagu, chiar dacă joacă într-un sport de echipă.

2023, an dificil pentru vedetele din sportul românesc: Simona Halep, Cristina Neagu şi David Popovici

Doar că anul 2023 nu a fost unul de bun augur pentru niciunul dintre aceste “vârfuri” ale sportului românesc. Cazul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep a ţinut capul de afiş al mass-media în întreaga lume. Deşi şi-a susţinut sus şi tare nevinovăţia, Simona Halep a primit o lovitură devastatoare în 2023.

Tribunalul “Sports Resolutions” a suspendat-o pe Simona Halep timp de patru ani din tenis pentru dopaj cu roxadustat şi descoperirea unor nereguli în ceea ce priveşte paşaportul biologic al sportivei.

Simona Halep, final de carieră? “Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca”

Sportiva a atacat această decizie la TAS şi speră la un altfel de deznodământ. Într-un interviu acordat în finalul anului pentru Euronews, :

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simțit foarte dureros, plin de emoții. A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv.

Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele”, a spus Simona Halep.

Fostul lider mondial WTA stă de un an şi patru luni pe bară şi speră ca 2024 să îi aducă o reducere a pedepsei la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Simona Halep va fi audiată între 7 şi 9 februarie.

David Popovici, fără medalie la Mondialele din 2023!

David Popovici este puştiul minune al nataţiei. În vârstă de 19 ani, este dublu campion mondial şi european în probele de 100 şi 200 de metri liber, în 2022 reuşind să bată şi recordul mondial în proba de 100 de metri liber, o performanţă care a rezistat din 2009.

Doar că 2023 nu a venit cu aceleaşi rezultate pentru înotătorul român. A ratat medaliile la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, iar în finalul anului a obţinut o medalie de bronz la Europenele în bazin scurt, organizate la Otopeni.

2024 vine pentru David Popovici cu provocarea Jocurilor Olimpice. Chiar dacă nu a luat medalii la ultimele Mondiale, românul este printre favoriţi în probele de 100 şi 200 de metri liber, iar obiectivul este câştigarea unei medalii:

“Nu înseamnă neapărat cel mai important concurs din viaţa mea, dar va fi prima ocazie în care mă voi putea afirma la nivel de Jocuri Olimpice. Este următoarea ediţie, o aştept cu interes”, a spus FANATIK.

Cristina Neagu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională după ce România a ratat prezenţa la Paris!

Cristina Neagu spera să îşi poată încheia cariera internaţională cu încă o participare la Jocurile Olimpice. Interul stânga de la CSM Bucureşti a participat la JO de la Beijing, 2008, şi Rio, în 2016. Doar că, înainte de Campionatele Mondiale, starul naţionalei s-a accidentat.

Deşi a făcut deplasarea în Danemarca, Neagu a putut evolua doar câteva minute în duelul cu Germania din grupele principale. România nu a reuşit calificarea în sferturile de finală, astfel că a ratat calificarea la turneul preolimpic. Imediat după turneul final, Cristina Neagu s-a retras de la echipa naţională:

“Eu îmi anunț oficial retragerea de la echipa națională.. Au fost 17 ani în care am jucat pentru echipa națională, în care am dat totul pentru echipa națională. Ce am reușit, mult, puțin…

Două medalii, niște locuri patru și cinci. Dacă a fost mult sau puțin ne va spune timpul. Eu am spus dinainte că e ultimul Campionat Mondial pentru mine și că-mi doresc să ajung la Jocurile Olimpice.

Ar fi fost ceva extraordinar pentru cariera mea internațională. Luasem decizia dinainte”, a spus Cristina Neagu după turneul final. Interul stânga îşi va continua activitatea la nivel de club, având contract cu CSM Bucureşti până în vara anului 2025.

2024 cu alte speranţe?!

Aşadar, anul 2023 nu a fost cel mai bun pentru vârfurile sportului românesc, dar privind la următorul an, lucrurile pot lua o turnură pozitivă. Simona Halep are şansa unei pedepse mai blânde la TAS care să îi permită să îşi continue cariera în tenis.

David Popovici rămâne printre favoriţii de la Paris şi dacă va ajunge în vârf de formă la Jocurile Olimpice ar putea să scrie istorie în nataţie. Iar pentru Cristina Neagu obiectivul este calificarea într-un nou turneu Final Four alături de CSM Bucureşti.

19 ani are David Popovici, dublu campion mondial şi european de nataţie

16 ani a evoluat Cristina Neagu în naţionala României