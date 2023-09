Olaru, despre cum s-a motivat FCSB pentru 3-0 în derby: “Mulți vedeau Craiova favorită”

Jucătorii FCSB-ului s-au distrat cu trupa lui Laurențiu Reghecampf, . Băieții lui Elias Charalambous se pregătesc de derby-ul în fața campioanei Farul.

Jucătorii FCSB-ului, în culmea fericirii după victoria clară împotriva Universității Craiova

FCSB revine pe primul loc în campionat după : „O seară foarte bună pentru și noi am reușit să ne facem jocul”, și-a început discursul Olaru după „dubla” din Ghencea.

Mijlocașul central a ajuns la 7 goluri în acest sezon, însă jucătorul spune că nu face nimic diferit: „Deocamdată mă bucur că mi-a ieșit până acum și să strângem puncte în continuare. Pur și simplu mă antrenez la fel. Așa a fost sezonul trecut să nu marchez foarte multe goluri”.

Jucătorul le-a răspuns și criticilor: „Am văzut că înainte de meci foarte multă lume o vedea pe Craiova favorită și am încercat să intrăm bine în meci. Știam că avem echipă bună și cine va intra își va face treaba la fel de bine”.

Darius Olaru sare în apărarea lui Tavi Popescu: „Merita să fie convocat. A făcut o partidă bună și a dat un pic peste nas”

Octavian Popescu i-a oferit două assist-uri lui Darius Olaru, iar căpitanul vicecampioanei îi arată susținere: „Mă bucur foarte mult pentru el. A reușit două pase extraordinare pentru mine. Eu cred că merita să fie convocat la naționala U21. Nu eram cu el când a apărut lista, dar l-am simțit un pic afectat și am încercat să îl încurajez. Cred că a făcut o partidă bună și a dat un pic peste nas”.

Cel mai în formă jucător al FCSB-ului l-a lăudat și pe golgheterul echipei: „Cu UTA am făcut unele greșeli, dar acum am fost mult mai concreți în fața porții. Compagno merita și el un gol, a avut multe ocazii, ne-am legat foarte mult de el, ne ajută mult și ne câștigă multe dueluri”.

În final, mijlocașul în vârstă de 25 de ani a vorbit și despre meciurile din preliminarii: „Voi vedea. Dacă se va apela la mine voi încerca să ne facem treaba și dacă facem 6 puncte ne vom califica”, a spus căpitanul Darius Olaru, la .

Octavian Popescu, șocat că nu a fost convocat la naționala României: „Nu știu cu ce i-am greșit!”

Octavian Popescu nu înțelege de ce nu a fost chemat la naționala de tineret: „Nu știu cu ce i-am greșit! Am fost puțin șocat că nu am fost convocat. Mi-a spus că trebuie să demonstrez că merit. Cred că am făcut un meci bun și meritam.

Trebuie să alergăm mai mult și să jucăm mai mult pentru suporteri. E un stadion frumos, ne merge foarte bine și sperăm să mai jucăm aici. O să merg în vacanță”, a spus jucătorul vizibil iritat.

Siyabonga Ngezana, primul interviu după venirea la FCSB: „A fost greu pentru mine să nu joc”

Siyabonga Ngezana a fost extrem de fericit după primul său meci ca titular și pe stadionul Ghencea: „E important că nu am primit gol și atmosfera a fost extraordinară. Nu e ușor să schimbi țara și le mulțumesc mult celor care m-au ajutat să mă adaptez.

A fost greu pentru mine, în mod evident. Fără să joc, am avut nevoie de timp și mi-am așteptat rândul. Echipa e pe primul loc, în seara asta mi s-a oferit și iată-mă aici.

Trebuie să muncesc mult, să fiu concentrat. Am venit aici pentru atmosfera și pentru echipa. E un vis pentru mine. A fost frumos. Te face să fii motivat. Nu e vorba doar de mine și să îi facă pe cei de acasă mândrii de mine. Pentru noi jucătorii e frumos când vedem stadionul plin”.

Andrea Compagno, îndrăgostit de Ghencea: „Aici e ceva special”

Andrea Compagno a fost foarte fericit după ce a contribuit decisiv la victoria în fața Craiovei, deși nu a înscris și a rămas în sfârșit pe gazon până la finalul meciului: „Și pe Arena Națională e frumos, dar aici e ceva special. Era foarte important să câștigăm după înfrângerea de la Arad și trebuie să rămânem pe primul loc.

Avem o echipă foarte bună, lot și staff foarte bun și suporterii cei mai buni. Trebuie să mergem înainte și să nu ne oprim. Eu mă gândesc la ce am eu de făcut, să lucrez pentru echipă”, a mai spus atacantul italian.