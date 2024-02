A câștigat o sumă colosală la loto, dar numerele erau greșite. De ce a dat în judecată loteria

Un bărbat a câștigat la loto un premiu de 380.000.000 de dolari, însă a aflat că numerele erau greșite. Nu i-a venit să creadă, așa că a dat în judecată locul de unde și-a achiziționat biletul, aparent norocos. Ce s-a întâmplat mai departe?

Un bărbat a câștigat la loto milioane de dolari, dar i s-a comunicat că numerele erau greșite. Cum a fost posibil. A acționat în instanță

Este cazul lui John Cheeks, rezident în Washington DC, care , cu speranța că se va îmbogăți. Bărbatul nu a văzut extragerea în ziua când a avut loc, dar s-a uitat pe site-ul instituției două zile mai târziu.

Mare i-a fost mirarea lui John Cheeks când a văzut că a completat toate numerele afișate și că ar fi trebuit să primească de la loterie suma de 300.000.000 de dolari. S-a abținut cu greu să nu-și exprime bucuria țipând, dar și-a sunat un prieten.

”M-am emoționat puțin, dar nu am strigat, nu am țipat. Am sunat politicos un prieten. Am făcut o fotografie, așa cum mi-a recomandat, și asta a fost tot. M-am dus la culcare”, a spus individul, potrivit

A doua zi, , a relatat situația, dar i s-a comunicat că numerele au apărut pe site dintr-o eroare de programare, astfel că…nu sunt cele câștigătoare. John nu s-a lăsat și a făcut o cerere de revendicare a premiului. În zadar, căci i-a fost respinsă.

”Cererea de revendicare a premiului petiționarului a fost respinsă … deoarece biletul nu a fost validat ca fiind câștigător de către sistemul de jocuri de noroc”, i s-a transmis americanului.

Câștigătorul are de purtat un proces lung

Ceea ce l-a făcut pe John să apeleze la un avocat și să dea loteria locală în judecată a fost momentul când a primit o solicitare din partea unui membru al biroului de revendicare. Acesta îi indica să arunce biletul la gunoi, din cauză că nu este bun.

”Hei, acest bilet nu este bun. Aruncă-l în coșul de gunoi”, i-a precizat membru lui John, la care acesta a ripostat. ”I-am aruncat o privire severă. L-am întrebat: La coșul de gunoi?”.

John Cheeks nu s-a conformat cerințelor celor de la loterie, ci a pus biletul într-o cutie și a apelat la instanță. Și-a angajat și un avocat și și-a prezentat cazul în instanță. Managerul loteriei a justificat magistraților că s-au efectuat teste la site când s-au afișat numerele eronate. Avocatul câștigătorului i-a cerut dovezi în acest sens, dar managerul i-a spus că nu are. Așadar, procesul va fi unul destul de îndelungat.