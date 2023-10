A crezut că era însărcinată, dar a aflat adevărul crunt. Boala cumplită care mimează simptomele sarcinii

O femeie din Kansas a vorbit despre boala cumplită cu care a fost diagnosticată atunci când se aștepta mai puțin. Credea că o să devină mamă, dar realitatea a fost cruntă.

Boala cumplită de care suferea o femeie care credea că este însărcinată

Sarah Lundry a acordat un interviu și a vorbit despre în 2020. Femeia a fost diagnosticată atunci cu o complicație foarte gravă ce poate apărea în timpul sarcinii.

ADVERTISEMENT

Atunci, Sarah credea că este gravidă în 12 săptămâni și că urmează să devină mămică, însă s-a dovedit că nu așteaptă un copil, ci este vorba despre o sarcină molară- o tumoră care se dezvoltă în uter, fără embrion.

Medicii și-au dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care nu au putut auzi bătăile inimii fătului: „Au încercat orice sursă pentru a auzi bătăile inimii și nu au găsit nimic.

ADVERTISEMENT

Atunci am știut că nu este normal. La 12 săptămâni de sarcină poți auzi bătăile inimii imediat”, a povestit femeia. Totuși, ea și soțul său au avut toate motivele să creadă că vor deveni părinți.

Sarcina molară dă toate simptomele unei sarcini normale, dar ce i-a dat de gândit a fost faptul că nu putea mânca și pierdea în greutate fără să aibă un motiv întemeiat.

ADVERTISEMENT

Astfel, în urma unor investigații s-a descoperit , rezultată în urma unei sarcini neviabile. sarcina molară necesită tratament imediat, deoarece pot apărea complicații.

Tumora s-a transformat în cancer

Tumora s-a multiplicat rapid și s-a transformat în cancer. Afecțiunea s-a răspândit și la plămâni, iar Sarah a avut nevoie histeroctomie și chimioterapie, iar în prezent a făcut o pauză de la tratament.

„Am decis să fac histerectomie în iunie 2022. Am completat chimioterapia și am terminat în agust 2022. Acum am un an de când nu mai fac tratamentul și am câștigat lupta cu cancerul”, a povestit tânără.