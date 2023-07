”A făcut anevrism cerebral”. Familia unei vedete de la noi, la un pas de tragedie

“A făcut ”. Familia unei vedete de la noi, la un pas de tragedie după ce cumnata sa a început să se simtă rău la scurt timp după ce s-a întors cu cei doi copii din parc. Care este starea ei de sănătate.

Rudele unei vedete autohtone, greu încercate de soartă, după un anevrism cerebral. Ce s-a întâmplat și despre cine este vorba

Rudele unei autohtone sunt greu încercate de soartă, după un anevrism cerebral. Mai exact, este vorba de Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin Pastramă, care a mărturisit că soția fratelui său a ajuns de urgență la spital.

Femeia în vârstă de 34 de ani a fost operată pe creier, cadrele medicale fiind nevoite să îi monteze un stent pentru a-i salva viața. Din fericire, în momentul de față este în afara oricărui pericol, rugăciunile blondinei și ale familiei sale fiind ascultate.

„A avut această problemă, nu a știut de ea, acest anevrism s-a tot umflat, s-a rupt și a pierdut sânge. Șansele în acest caz erau foarte mici, ca ea să supraviețuiască. A avut o intervenție, i-a pus stent pe creier să îi acopere acest anevrism.

Am stat numai în rugăciune. Îi mulțumesc lui Dumnezu pentru tot. A ieșit de la ATI, are o ușoară aplazie, este foarte important că a supraviețuit. A iubit-o Dumnezeu! De duminică, de când s-a întâmplat am stat numai la spital.

M-am ocupat de ea, este soția fratelui meu, au doi copii împreună de care m-am ocupat eu și mama mea în această perioadă”, a declarat Raluca Podea în urmă cu puțin timp pentru publicația .

Raluca Podea, detalii despre starea cumnatei sale

Raluca Podea a vizitat-o constant pe cumnata sa de când a făcut anevrismul cerebral. Fosta logodnică a lui Florin Pastramă a mărturisit că femeia își amintește tot ce s-a întâmplat cu ea în cursul zilei de duminică, 9 iulie 2023.

În prezent, soția fratelui său geamăn, Cosmin, a început să-și miște mâinile și picioarele. Pe de altă parte, se comportă ca un copil și trebuie să vorbească din ce în ce mai mult pentru a-și reveni complet după operația suferită.

Din fericire, nu a rămas cu mari sechele după dilatația anormală a vasului de sânge de la cap. Dacă nu ar fi chemat Ambulanța pentru a merge la spital ar fi făcut AVC care ar fi putut să fie fatal, a mai spus Raluca Podea.