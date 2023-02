Tom Sizemore, actorul din filmul Black Hawk Down, în stare critică la spital. A suferit un anevrism cerebral

Tom Sizemore, actorul cunoscut din filmul “Black Hawk Down”, se află în stare critică la spital, în urma unui anevrism cerebral, pe care l-a suferit în urmă cu câteva zile. De atunci este internat la Terapie Intensivă.

Actorul Tom Sizemore, în stare critică la spital

Renumitul actor a suferit un anevrism cerebral, după cum a declarat duminică un reprezentant al acestuia, potrivit The Associated Press, citat de . Sizemore, în vârstă de 61 de ani, în acest moment.

ADVERTISEMENT

Actorul a suferit sâmbătă, în jurul orei 2:00, la locuința sa din Los Angeles. A fost repartizat la secția de Terapie Intensivă, potrivit declarațiilor managerului său, Charles Lago. Acesta a descris situația actorului din “Black Hawk Down” ca fiind “o situaţie de aşteptare şi de aşteptare”.

Cunoscutul actor s-a născut în Detroit, Michigan, SUA, pe 29 noiembrie 1961. Și-a început cariera în lumea filmului în 1989, atunci când a avut un rol în producția “Born on the Fourth of July”. Printre alte roluri de la începutul carierei se numără și cele din filmele “Lock Up”, “Harley Davidson and the Marlboro Man” și “Point Break”.

ADVERTISEMENT

Tom Sizemore a jucat în diverse filme de-a lungul timpului, printre care și “Saving Private Ryan”, “Heat”, “The Relic”, “Bringing Out the Dead”, “Red Planet”, “Pearl Harbor”, “Dreamcatcher” și “Ticker”.

A apărut, de asemenea, și în mai multe emisiuni și seriale de televiziune, cum ar fi “China Beach”, “Robbery Homicide Division”, “Dr. Vegas”, “Superstorm”, “Crash”, “Celebrity Rehab with Dr. Drew” sau “Hawaii Five-0”.

ADVERTISEMENT

Tom Sizemore a avut mai multe probleme cu legea

În trecut, Sizemore a abuzat de droguri și a avut și probleme cu forțele de ordine. De altfel, în 2003, actorul a fost condamnat pentru violență domestică împotriva iubitei sale de atunci, Heidi Fleiss. În 2006, acesta a pledat că nu contestă faptul că a folosit metamfetamină în fața unui model. A fost arestat pentru posesie de substanțe interzise și în 2019.

În 2009, Tom Sizemore a fost arestat în Los Angeles pentru suspiciune de agresiune asupra unei foste soții. Doi ani mai târziu, actorul a fost arestat pentru aceeași infracțiune, însă problemele cu legea nu s-au terminat aici.

ADVERTISEMENT

În 2018, o actriță care avea 26 de ani la momentul respectiv, a intentat un proces împotriva lui Tom Sizemore. Aceasta a susținut că actorul a abuzat de ea când avea doar 11 ani, în timpul producției filmului “Borm Killers”. Actorul a negat acuzațiile, iar procesul a fost respins, în cele din urmă.