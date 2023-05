A început marele pelerinaj catolic de la Șumuleu Ciuc. La festivități este așteptată și Novak Katalin, președinta Ungariei

Încă de la primele ore ale dimineții, grupurile de pelerini au început să se îndrepte către altarul în aer liber amenajat în șaua dintre dealurile Şumuleul Mare şi Şumuleul Mic, scrie . Mulți dintre ei ajung acolo urcând pe un deal abrupt, numit „Drumul Crucii”, care pornește de la catedrala franciscană și pe care sunt amplasate 14 cruci, câte una pentru fiecare oprire a lui Isus pe dealul Golgotei.

Sunt așteptați circa 300.000 de pelerini

Ca în fiecare an, pe lângă catolicii din România, vin credincioși din străinătate, majoritatea fiind maghiari. Pentru ungurii ardeleni este și o ocazie pentru reîntregirea familiilor cu cei care au plecat în străinătate și care se întorc acasă cu această ocazie. Peste 2.000 de pelerini au venit din Ungaria cu trenuri de pelerinaj, însă sunt mulți cei careu venit pe jos, în multe cazuri străbătând chiar sute de kilometri. În ultimii ani se conturează o nouă tradiție legată de pelerinaj, anume pelerinajul călare. Mulți dintre pelerini poartă cu ei panglici pe care sunt scrise rugăciunile celor care nu au putut să vină la Șumuleu.

La procesiunea de la Șumuleu Ciuc va participa și , care se va îndrepta către altarul dintre dealuri alături de cordonul oficial, format din preoți și pelerini. De asemenea, printre pelerini va fi și fostul președinte ungar Ader Janos, acesta venind în fiecare an la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc. Niciun om politic nu va putea rosti discursuri în timpul ceremoniilor, aceasta fiind o regulă instituită de către Ordinul Franciscanilor.

Șumuleu Ciuc fiind un cartie al orașului Miercurea-Ciuc, municipalitatea a trebuit să se implice în procesul de organizare a evenimentului, astfel că au fost impuse restricții de circulație pe unele străzi, au fost amenajate locuri de parcare pentru mașini, iar traficul auto a fost complet interzis în cartier încă de vineri seara.

Primarul din Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, i-a îndemnat pe pelerini să aibă grijă unii de alții, precizând totodată că au fost amenajate corturi de prim-ajutor. Pe lângă personalul medical, în zonă mai sunt prezenți și salvamontiștii și voluntari de la Crucea Roșie.

O tradiție ce datează din secolul XVI

Ceremoniile religioase au început de vineri seara, la ora 18.00, printr-o liturghie de deschidere a pelerinajului, slujba având loc la biserica franciscană. Lăcașul de cult a rămas deschis toată noaptea pentru ca pelerinii să poată veni să se roage. Sâmbătă, la ora 10.30, alaiul festiv va porni de la biserică înspre altarul amenajat între dealurile Șumuleul Mare și Șumuleul Mic, având în frunte Laborumul, steagul sfânt al Șumuleului.

Liturghia festivă de Rusalii va începe la ora 12.30, fiind oficiată de monseniorul dr. Gergely Kovács, arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia. Predica va fi rostită de părintele Urban Eric, provincialul franciscanilor din Ardeal, a anunţat rectorul bisericii franciscane din Şumuleu Ciuc, părintele Timár Sándor Asztrik. „Te salut, Stăpână, Sfânta Regină, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Marie, care eşti Fecioară devenită Biserică”, este motto-ul sub care se desfășoară pelerinajul din acest an. Evenimentul este cu atât mai important cu cât în acest an se împlinesc 800 de ani de la înființarea Ordinului Franciscan.

Biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc adăposteşte o statuie a Maicii Domnului, despre care se crede că ar fi făcătoare de minuni. Tradiția locală spune că statuia i-ar fi ajutat în 1567 pe secuii din scaunele Ciuc, Gheorgheni şi Caşin să învingă oastea principelui Transilvaniei Ioan Sigismund care încerca să impună unitarianismul credincioșilor catolici din regiune..

Șumuleu Ciuc a fost vizitat pe 1 iunie 2019 și de papa Francisc, în timpul vizitei apostolice făcute în România, ocazie cu care a oficiat o slujbă închinată Fecioarei Maria şi a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, făcând acest lucru de fiecare dată când merge în . Atunci statuia a fost scoasă din biserică pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial și a fost dusă la altarul în aer liber.