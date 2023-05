A încercat un truc viral pe TikTok, dar a ajuns la spital. Cum și-a ars o femeie fața, deși a vrut doar să-și facă de mâncare

A încercat un truc viral pe , dar a ajuns la spital. Cum și-a ars o femeie fața, deși a vrut doar să-și facă de mâncare. Preparatul culinar nu era gătit pentru prima oară cu această metodă pe care o știa și de la fosta soacră.

A urmat un sfat popular de pe TikTok, însă s-a ales cu fața arsă. Femeia voia doar să-și pregătească ceva de mâncare, dar a ajuns la medic

Shafia Bashir, o femeie în vârstă de 37 de ani, a urmat un de pe TikTok, însă s-a ales cu fața arsă. Aceasta a vrut să facă un ou poșat punând apă fierbinte într-o cană. Ulterior, a pus oul în interior și totul a fost băgat la cuptorul cu microunde timp de 2 minute.

Femeia voia doar să-și pregătească ceva de mâncare, mai ales că îi era foame, dar a ajuns la medic pentru că oul a explodat în momentul în care a băgat o lingură rece în el. Tot conținutul i-a sărit imediat pe o parte din față.

S-a spălat rapid cu un jet de apă rece și a plecat de urgență la spital. Din păcate, urmările trucului din social media nu s-au oprit aici pentru că aceasta a simțit furnicături pe piele chiar și la 12 ore de la incident.

În altă ordine de idei, femeia vrea să tragă un semnal de alarmă legat de ponturile pe care oamenii le văd pe TikTok sau pe alte rețele. Din fericire, Shafia Bashir s-a vindecat complet și nu a rămas cu cicatrici în urma „dezastrului”.

Truc popular pe TikTok, risc de arsuri

„Nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta doar pentru că e un truc popular pe TikTok… A fost cea mai groaznică durere din viața mea. A fost terifiant. Am fost într-o agonie absolută.

Imediat cum am pus lingura rece, a explodat ca o fântână și m-a ars. Mi-am pus fața sub jetul de apă de la robinet, apoi am mers la spital. Fața mi s-a vindeat acum, din fericire fără cicatrici”, a povestit Shafia Bashir pentru .

Trucul popular de pe TikTok s-a dovedit un risc foarte mare de arsuri și din cauza cuptorului cu microunde. Specialiștii susțin că ouăle pot deveni periculoase când sunt gătite în aceste aparate pentru că continuă să se facă și când sunt scoase.

Orice întrerupere a acestui proces poate duce la o explozie, așa cum a fost în cazul femeii de 37 de ani. În plus, experții mai spun că producătorii ar trebui să afișeze avertismente foarte clare în această privință neplăcută.