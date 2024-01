Transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid îi pune în pericol prezența între buturile naționalei, deoarece internaționalul român este rezerva lui Jan Oblak. Andrei Balmoș a dezvăluit dacă internaționalul român a luat în calcul acest scenariu înainte să semneze în LaLiga.

A luat Moldovan în calcul că poate pierde naționala dacă semnează cu Atletico? Prietenul portarului face lumină

despre situația lui Horațiu Moldovan la națională după transferul la Atletico Madrid. Andrei Balmoș a dezvăluit că nu s-a implicat în deciziile acestuia și înainte de transfer a avut o discuție cu Edi Iordănescu.

Andrei Balmoș este convins că Horațiu Moldovan poate fi la orice club din lume și că nu a ales pentru bani. Acesta speră ca într-o zi internaționalul român să fie titular în locul lui Jan Oblak, unul dintre cei mai buni portari din lume.

„Sincer, am încredere mare în deciziile pe care le-a luat el. Probabil că a discutat cu selecționerul, eu nu am fost implicat în discuția asta. Sumele de transfer de la Rapid la Atletico sunt corecte. Există bonusuri pentru obiective, clar.Chiar nu vreau să comentez pe subiectul ăsta financiar, mă depășesc.

Am văzut contractul și este un contract foarte, foarte bun pentru el. Horațiu nu a ales Atletico strict financiar, nu s-a pus problema să aleagă Atletico pentru bani. Nu cred că are vreo îngrijorare, cred că Horațiu își cunoaște valoare și fiecare are șanse egale. Totul a fost la superlativ, absolut nimic ieșit din comun.

Contractele erau făcute cu două zile înaintea să ajungem acolo, totul era bătut în cuie. Este un băiat echilibrat, bine educat și știe ce are de făcut. Orice este posibil, nu mă pot pronunța. Cred că are valoare să fie la orice club din lume”, a spus impresarul românului la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri pe site-ul .

Cum a reacționat Horațiu Moldovan când a aflat de oferta de la Atletico Madrid: „A închis telefonul”

„Din 30 noiembrie 2023 sunt impresarul lui Horațiu, să zicem că am fost puțin inspirat. Sunt printre singurii din România care au licență de impresar FIFA cu încă câțiva. Mi-am luat licența în Anglia, locuiesc în Anglia și avem compania aici. Compania se numește Wonder Sport, dar a mea personală este United Sport, adică avem o colaborare cu Wonder Sport.

Horațiu este al lui United, adică al meu. Ne cunoșteam din Cluj, am văzut o discuție la voi în ziar cum că ar fi fost un domn Nădăban, dar nu are omul nicio treabă cu treaba asta. E din Cluj ca și noi, dar asta nu înseamnă că ne-a făcut o legătură.

Nu știu de ce și numai el știe de ce nu a semnat cu nimeni, este decizia lui personală. Nu am libertatea să discut despre contractul lui, experiența a fost la superlativ, totul a fost extraordinar. Am primit un telefon seara, nu mi-a venit să cred nici mie.

L-am sunat pe Horică și a închis telefonul, credea că glumesc cu el. Prima dată am avut un un șoc când am fost sunat și nu am crezut. M-a sunat Simone Lazzieri, care avea mandat pentru câteva echipe. Când l-am sunat era seara târziu, Horică avem Atletico Madrid, hai mă că astea sunt glume, lasă-mă și mi-a închis telefonul”, spune Andrei Balmoș.

Impresarul lui Horatiu Moldovan, DEZVALUIRI DIN CULISE despre TRANSFERUL la Atletico Madrid