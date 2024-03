A murit cunoscutul scriitor Dinu Săraru. Ultimele clipe le-a trăit la Spitalul Universitar București, alături de soție

Cunoscutul scriitor și om de teatru le-a avut alături, în ultimele clipe, pe soția sa Viviana și pe fiicele Ruxandra și Alexandra. Dinu Săraru a fost director de teatru, dramaturg, eseist, romancier, publicist și scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Totodată, Dinu Săraru a fost directorul Teatrului Național.

Ultimele clipe le-a trăit la Spitalul Universitar București, alături de soție

A condus, de asemenea, Teatrul Mic și Teatrul Foarte Mic din București, iar printre romanele sale cele mai cunoscute se numără Niște țărani, Dragostea și revoluția și Clipa. Cu aceste opere, Dinu Săraru a atins faima înainte de 1989. Dinu Săraru s-a născut pe 30 ianuarie 1932 în județul Vâlcea, în satul Olari.

ADVERTISEMENT

Era fiu al învățătorului Costică Săraru și a Corneliei Săraru. Fiica sa este cunoscuta jurnalistă Ruxandra Săraru, totodată redactor radio și TV. Dinu Săraru a fost director al Teatrului Mic din București între 1977 și 1990, însă după Revoluție a fost marginalizat mult timp pentru că făcea parte din PCR.

Cu toate acestea, Ion Iliescu a apreciat sprijinul pe care Dinu Săraru i l-a acordat în timpul campaniilor prezidențiale, astfel că în 2001 din București. Fostul mare scriitor și-a dat demisia din această funcție în 2004, braț la braț cu Răzvan Theodorescu, ministrul culturii de atunci.

ADVERTISEMENT

Presa a speculat că demisia era inevitabilă din cauza președintelui de atunci Traian Băsescu, care era pus pe ”făcut curat” în structurile unde nu avea oameni loiali. În cariera sa de scriitor, Dinu Săraru a dat lovitura cu Niște Țărani, Clip sau Dragostea și revoluția, însă criticii literari de după 1990 l-au desființat pentru stilul său apropiat de propaganda comunistă.

Cu toate acestea, în raportul Tismăneanu, prezentat în 2007, Dinu Săraru a fost inclus în categoria ”exponenților protocronismului” alături de nume grele precum Paul Anghel, Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor, Doru Popovici, Dan Zamfirescu, Ilie Bădescu, Ion Lăncrănjan, Pompiliu Marcea, Ion Dodu Bălan, Adrian Păunescu, Mihai Ungheanu, Nicolae Dan Fruntelată, Artur Silvestri sau Ilie Purcaru.

ADVERTISEMENT

Dinu Săraru a fost acuzat că era mult prea apropiat de PCR

Dinu Săraru a fost, de asemenea, unul dintre acționarii Băncii Internaționale a Religiilor, iar falimentul acestei bănci l-a târât pe Săraru într-un scandal monstru. În cariera sa, începând cu 1950, Dinu Săraru a fost redactor la Radiodifuziunea Română, dar a mai lucrat și avut diferite funcții și la Scânteia Tineretului, Luceafărul, TVR sau Teatrul Național din București.

, cum ar fi premiul Academiei Române pentru romanul “Niște țărani”, premiul pentru scenariul cinematografic “Clipa”, premiul “Mihai Eminescu” pentru “Iarba vântului” sau premiul “Liviu Rebreanu” pentru “Crima pentru pământ”. Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, scriitorul nu era de acord cu cei care l-au acuzat că a fost apropiat al Partidului Comunist.

ADVERTISEMENT

”Clipa a apărut în 1976. Era prima carte care descria lagărele comuniste, arestările şi Frica. Am trăit, ca toată lumea, sentimente, patimi, credinţe. Pe unele, realitatea le-a sfâşiat şi le-a aruncat la lada cu gunoi a istoriei. Iar eu, şi nu numai eu, am rămas gol şi singur şi mi-am dat seama, ca şi atâta lume, cum şi cât am greşit.

Am fost însă un martor cinstit şi am scris. N-am putut apoi să trec dezinvolt de pe un trotuar pe altul. Cum mi-ar fi stat să devin, brusc, gălăgios anticomunist, mai ales că nici capitalismul nu a rezolvat nicio problemă fundamentală?”, declara într-un interviu acordat Adevărul fostul scriitor Dinu Săraru.