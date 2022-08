A murit miliardarul Rakesh Jhunjhunwala, supranumit ”Warren Buffett al Indiei”. Ce legătură avea cu George Soros

Chiar dacă pentru moment încă nu a fost dezvăluită miliardarului Rakesh Jhunjhunwala, sursele jurnaliștilor de la au dezvăluit că decesul a fost provocat de o insuficiență renală.

Miliardarul Rakesh Jhunjhunwala, un reper pentru investitorii din India

Rakesh Jhunjhunwala a fost un comerciant autodidact și era supranumit ”Warren Buffett al Indiei”, datorită strategiei abordate pe piața de acțiuni. Potrivit , acesta era cunoscut pe plan local datorită înclinației sale pentru investițiile în acțiuni.

Veteranul de pe piața bursieră a investit în mai multe întreprinderi consacrate și start-up-uri, inclusiv în cea mai nouă din țară, Akasa Air. Cunoscut pentru selecția sa de acțiuni pentru investiții pe termen lung, Jhunjhunwala s-a numărat printre cele mai influente voci ale pieței din India.

În timp ce investițiile în acțiuni în a doua cea mai populată națiune din lume reprezintă mai puțin de 5% din active, India a înregistrat în ultimii ani o frenezie a investițiilor cu amănuntul pe piața de acțiuni.

Dezvoltarea pieței de retail în India

India a adăugat aproximativ 58 de milioane de noi investitori de retail, mai mult decât populația Coreei de Sud, de la , la începutul anului 2020.

Jhunjhunwala mai era cunoscut în India și sub numele de “Big Bull”. Într-un interviu memorabil acordat jurnaliștilor de la Bloomberg News în 2005, el puncta că strategia de alegere a acțiuni înainte de ciclul de creștere a fost inspirată de miliardarul american George Soros.

De asemenea, o sursă de inspirație în acest sens a fost și investitorul din Hong Kong, Marc Faber, în timp ce Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett, a fost unul dintre modelele sale de urmat.

Prim-ministrul Narendra Modi a confirmat moartea lui Jhunjhunwala într-o postare pe Twitter. El a spus că investitorul a lăsat în urmă “o contribuție de neșters în lumea financiară“.

Miliardarul indian a investit și în jocurile de noroc

Jhunjjhunwala a avut un rol esențial în scoaterea la bursă a unor companii private, printre care Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. și firma de jocuri de noroc Nazara Technologies Ltd. Ultima sa întreprindere a fost Akasa, care și-a început activitatea la începutul acestei luni.

“A fost cineva care a înțeles cum să administreze companiile, precum și piața. Acest lucru este foarte rar. Unele dintre marile sale investiții au avut loc în ultimii ani, când se apropia de 60 de ani și nu se ținea bine“, a declarat Motilal Oswal, cofondator al Motilal Oswal Financial Services Ltd. din Mumbai, una dintre cele mai mari companii de brokeraj din India.

De la 100 de dolari la miliarde de dolari

Jhunjhunwala a dezvoltat în copilărie o fascinație pentru acțiuni urmărindu-l pe tatăl său, un comisar fiscal pensionat, jonglând cu investițiile de pe piață. După ce a absolvit Colegiul Sydenham de Comerț și Economie din Mumbai, a împrumutat 100 de dolari de la un cumnat în 1985 și a început să cumpere acțiuni la vârsta de 25 de ani.

Achiziționarea acțiunilor Titan Ltd. a fost una dintre cele mai profitabile investiții ale sale. La începutul anilor 2000, a pariat pe firma grupului Tata, care producea preponderent ceasuri și care se confrunta cu probleme de muncă.

Jhunjhunwala și soția sa dețineau în luna iunie o participație de aproximativ 4% în Titan, care este acum cea mai mare firmă de bijuterii din India. Acțiunile au crescut cu peste 26.000% de la începutul anului 2005.

“Rakesh Jhunjhunhunwala a crezut în India și în potențialul pur și simplu al țării. Această convingere l-a determinat să ia în mod constant decizii îndrăznețe de-a lungul vieții și carierei sale“, a declarat N Chandrasekaran, președintele Tata Sons, într-un comunicat.