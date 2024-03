A murit Nicolae Manolescu. Criticul literar și fostul senator avea 84 de ani

Nicolae Manolescu, care ocupa funcția de președinte al Uniunii Scriitorilor din România, a murit sâmbătă la vârsta de 84 de ani. Mai mulți apropiați ai acestuia au împărtășit vestea decesului acestuia, deplâng pierderea importantă pentru cultura și societatea românească.

Nicolae Manolescu, mort la 84 de ani

Potrivit primelor informații, criticul literar a murit la Spitalul Elias din Capitală, acolo unde fusese internat vineri, în urma unui stop respiratoriu. Vestea morții sale a fost împărtășită de mai mulți apropiați ai acestuia, printre care și eseistul Mircea Mihăieș, autorul unui volum despre Manolescu, publicat în 1996.

„S-a stins din viață Nicolae Manolescu, cel mai important critic și istoric literar român de după Al Doilea Război Mondial. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris pe Facebook, Mircea Mihăieș. La fel, criticul literar Daniel Cristea-Enache, și el autorul unui volum despre Manolescu, a deplâns decesul criticului literar. „Încă o zi neagră pentru cultura română”, a scris și acesta pe Facebook.

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a împărtășit și el decesul lui Nicolae Manolescu, vorbind de pierderea unui mare profesor al literaturii române. „Unul dintre marii critici literari și profesori ai culturii române, Nicolae Manolescu, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, în urma unui stop cardiac. Îi voi păstra amintirea vie”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.

Un omagiu i-a adus și postat pe pagina de Facebook a instituției. „Astăzi, 23 martie 2024, s-a stins din viaţă acad. Nicolae Manolescu, profesor al facultăţii noastre, autor al unei opere monumentale care a redefinit critica şi istoriografia literară românească în perioada postbelică.

Colegii şi studenţii din Facultatea de Litere sunt alături de familie şi prieteni, de toţi cei care l-au preţuit, i-au citit cărţile şi cronicile şi care au învăţat de la el. Odihnească-se în pace!”, se arată în mesajul reprezentanților Universității București.

„A fost – în cultura noastră recentă – spiritul critic prin excelență. A avut, ca nimeni altul, capacitatea de a face distincții, cea de-a stabili conexiuni, judecata clară și formularea memorabilă. Toate, dublate de o luciditate calmă îmbinată cu un umor impecabil. Vreme de 34 de ani s-a identificat cu ”România Literară”, a scris și profesorul Mihai Maci.

Critic literar, eseist și senator

Pe pagina Uniunii Scriitorilor din România, . Redăm mai jos un scurt pasaj cu privire la parcursul vieții sale, așa cum a văzut-o acesta. „M-am născut la 27 noiembrie 1939, la Rîmnicu Vîlcea, făcînd şcoala la Sibiu şi Rîmnicu Vîlcea iar facultatea la Bucureşti. Am fost exmatriculat în 1958, pentru un an, am fost şomer un an, în 1962, iar din 1963 am urcat treptele universitare (pe una am stat şi un sfert de veac), devenind profesor şi doctor în litere, ceea ce sînt şi azi.

I-am avut profesori pe G. Călinescu, Tudor Vianu, Al Rosetti, Iorgu Iordan, Al. Byck, E. Papu şi pe alţii. Cariera literară am început-o în 1962, cînd G. Ivaşcu, acela care m-a adus la facultate ca preparator şi mi-a încredinţat cronica literară a „Contemporanului“ în 1962, m-a încurajat să scriu critică, omorîndu-l pe romancierul care mă credeam a fi. Am publicat cronică, săptămînă de săptămînă, 32 de ani, la „Contemporanul“ şi la „România literară“.

Din 1990, am devenit director al „României literare“ şi editorialistul ei. Din 2005, am fost ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România. Sînt membru corespondent al Academiei Române. Am fost preşedinte al Partidului Alianţei Civice şi senator din partea lui, membru în zeci de comitete şi comiţii, precum personajul lui Caragiale”.

Nicolae Manolescu a fost membru fondator al Alianței Civice, iar din 1991 a fost ales președinte al Partidului Alianța Civică, membru al Convenției Democrate Romane, pe listele căreia Nicolae Manolescu a fost ales senator. În anul 1998, partidul pe care-l conducea a fuzionat cu PNL, însă criticul literar avea să-și anunțe retragerea din viața politică doar doi ani mai târziu.