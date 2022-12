A murit primarul care a înfiinţat Casa Memorială “Amza Pellea”. Fiica marelui actor dezvăluie: “Ştia că o să moară tânăr”

Costel Pistriţu, fostul primar al comunei Băileşti, a murit vineri, la doar 54 de ani. Acesta a devenit cunoscut după ce a înfiinţat Casa Memorială “Amza Pellea” şi a înregistrat la OSIM zaibărul de Băileşti.

Oana Pellea, îndurerată de moartea fostului primar din Băileşti

Costel Pistriţu a fost primar al municipiului Băilești timp de trei mandate, din 2008 până în 2020. În 2020 a obținut și al patrulea mandat, însă în 2021 a pierdut definitiv procesul cu ANI, care îl declarase incompatibil.

Pistriţu deţinuse simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului “Mihai Viteazul” din Băileşti în perioada 2 august 2012 – 28 martie 2013. Procesul cu Agenția Națională de Integritate a început în 2016 și s-a încheiat în aprilie 2021, când magistrații de la Înaltă Curte de Casație și Justiție au admis recursul ANI, decizia fiind definitivă și irevocabilă.

În perioada în care a fost primar, Costel Pistriţu a valorificat numele oraşului doljean prin .

De altfel, moartea sa a fost plânsă şi de actriţa Oana Pellea. “Casa memorială AMZA PELLEA din Băilești a fost inființată la inițiativa UNUI OM.

Dacă nu ar fi fost el… nu ar fi existat nici inițiativa si nici Casa Memorială. Un sigur OM a inițiat DRUMUL LUMINII la Băilești. În fiecare dată de 12 decembrie (n.r. – ziua în care a murit Amza) oamenii si copiii din Băilești ieșeau pe strazi cu lumânari aprinse pentru sufletul lui tata… de la troița ridicata TOT DE ACELAȘI OM în cinstea lui tata … si mergeau până la Casa Memoriala Amza Pellea… așa cum mergi de Paște purtând Lumina.

UN OM care l-a iubit, respectat si a păstrat memoria lui AMZA PELLEA într-un mod exemplar! Un om ce a fost Primarul Băileștiului si care s-a zbătut pentru acest oraș!”, a scris Oana Pellea, pe Facebook.

Actriţa a dezvăluit şi că Pistriţu presimţea că o să moară devreme. “Mi ai spus demult ca esti grăbit sa infaptuiești lucruri pentru ca știi de mic ca o sa mori tânar… N am vrut sa te cred si am răspuns: “ce prostie spui! “Ai zambit si mi ai spus: Stiu eu…

Daca ti am greșit cu ceva in viața asta, iartă mă! O sa am grije de merii si vișinii plantați de tine in curtea mea din munți! Ai adus puietii din Bailești, de la tine din grădină …si i ai plantat cu mâna ta! Cele mai bune mere din lume le am in gradina mea…

Drum bun, spirit luminos!”, .

Costel Pistriţu suferea de cancer şi a murit la două zile după ce a împlinit 54 de ani.