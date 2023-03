A murit soțul prezicătoarei Maria Câmpina! Regina magiei albe, primele declarații: „Avea o infecție în piele”

Este mare durere pentru prezicătoarea Maria Câmpina! Bărbatul celebrei vrăjitoare s-a stins din viață, iar familia îl jelește acum pe nea Hoby, așa cum era cunoscut.

A murit soțul reginei magiei albe, Maria Câmpina, la vârsta de 74 de ani: „A fost mai bolnav de ceva vreme”

Maria Câmpina a făcut primele declarații despre pierderea pe care a suferit-o, aceasta fiind extrem de îndurerată. Hoby a murit fix de 8 Martie, Ziua Femeii transformându-se într-o zi neplăcută pentru cea supranumită ”regina magiei albe”.

Contactată de FANATIK pentru a afla dacă este adevărată informația care a ajuns la urechile noastre, Maria Câmpina a confirmat totul și a oferit detalii, în exclusivitate, despre starea de sănătate a soțului ei dinainte să de prăpădească. Acesta era destul de bolnav în ultima perioadă, iar tratamentele pe care le-a urmat pentru afecțiunea sa se pare că nu au fost prea eficiente.

„E adevărat că a decedat acum o oră. A fost mai bolnav de ceva vreme. Avea o infecție în piele. Am fost și în Turcia, și în Franța. Am urmat tratament după tratament și am sperat să se facă bine. Dumnezeu să-l ierte, ce să mai zic!”, a declarat Maria Câmpina pentru FANATIK.

„Suntem aici cu toții, lume adunată, neamuri, nepoți…”, ne-a mai spus Maria Câmpina, dezvăluind că toată familia, toți oamenii care l-au iubit îl conduc, iată, pe ultimul drum.

Ce amintiri are Maria Câmpina cu bărbatul ei: „Noi ne-am căsătorit în 1969”

Moartea soțului a șocat-o chiar și pe mai ales că aceasta s-a pregătit să sărbătorească, așa cum o fac mai toate femeile,

Maria Câmpina ne-a spus și care este cea mai frumoasă amintire pe care o are cu soțul ei, o întâmplare pe care nu o va uita niciodată. „Nu o să uit când am sărbătorit de Sfântă Mărie, cu lăutarii… Nu voi uita nunta noastră niciodată. Noi ne-am căsătorit în anul 1969, pe 21 septembrie. A trecut multă vreme împreună. Am dus o viață fericită. Avem 9 copii, peste 50 de nepoți, e o familie mare, se numește familia regală.

Eu sunt Maria Câmpina – regina magiei albe, iar Hoby a fost judecător al rromilor. Împreună judecam, mergeam la oameni, la toată lumea. Noi împăcam oamenii care aveau discuții, nu mergeam la tribunal. A murit la 74 de ani, încă era în putere, dar uite, cu boala asta care s-a declanșat de la Covidul ăla…”, a mai spus Maria Câmpina pentru FANATIK.

„Astăzi este o zi îndurerată pentru mine și toată familia mea! Azi s-a stins din viață cea mai puternică persoană, și anume, bătrânul nostru, tataie Hoby, regele țiganilor din România!

Dumnezeu să te ierte, tataie. Îți mulțumim pentru numele frumos pe care l-ai lăsat în urmă”, a scris Marin Solomon, unul din nepoții văduvei Maria Câmpina, pe Facebook.