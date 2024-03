Conform presei din Rusia, Evgheni Putin a fost majoritatea vieții un urolog renumit din Ivanovo, după care și-a trăit ultimii ani de viață în Suzdal. Conform Nexta, cei doi copii ai lui Evgheni Putin au fost de mici introduși în oligarhia rusă, astfel că fiul lui Evgheni a ajuns vicepreședinte la Gazprom, în timp ce fiica Evghenia controlează cea mai mare companie de cărbune din Rusia.

Cine a fost Evgheni Putin și ce legături avea cu oligarhii din Rusia

, fratele lui Vladimir Spiridonovic, tatăl lui Vladimir Putin. Părinții lui Vladimir Putin au murit cu mult timp înainte ca fiul lor să ajungă președinte al Rusiei. Mama lui Vladimir Putin a decedat în 1998, iar tatăl său a murit un an mai târziu.

Între timp, Vladimir Putin se așteaptă să obțină peste 80% dintre voturi la alegerile prezidențiale care vor urma în Rusia. Cel puțin asta arată un centru de sondare asociat cu Kremlinul. Rușii își vor alege noul președinte, adică pe Vladimir Putin, la finele acestei săptămâni.

După aceste alegeri Vladimir Putin va fi răsplătit cu un nou mandat, de încă șase ani. În condițiile în care are doar 71 de ani, Vladimir Putin și-ar dori să ducă la capăt acest nou mandat, înainte de a se retrage. Vladimir Putin are în teorie mai mulți contracandidați, însă nici unul dintre aceștia nu are șanse reale să îl detroneze.

Conform sondajului, toți candidații lui Vladimir Putin nu ar strânge mai mult de 5% din voturi. Interesant, toți candidații lui Vladimir Putin sunt de fapt susținători ai acestuia, în condițiile în care Comisia Electorală Centrală nu a autorizat niciun candidat al opoziției să se prezinte la alegerile programate de vineri până duminică, în mijlocul lunii martie.

Conform DPA, sondajele de opinie din Rusia sunt modul Kremlinului de a evalua efacitatea aparatului de propagandă. În Rusia, țară unde aproximativ 30 de milioane de oameni trăiesc în mediul rural, televiziunile sunt aservite Kremlinului în marea lor majoritate.

Opoziția îi îndeamnă pe oameni la proteste în ziua alegerilor

, însă susține că aceste noi alegeri ar fi ”un vot pentru viitorul Rusiei”. Deși occidentalii sperau ca rușii să se revolte în primele zile de la invazia din Ucraina, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, așa cum a aflat și Aleksei Navalnîi, poporul rus își susține fără prea mari probleme liderul și viziunea acestuia de a reclădi URSS-ul.

Analiștii politici spun că Vladimir Putin va primi peste 80% din voturi și va înregistra cel mai bun rezultat al său din istorie. Asta, în contextul în care rușii par a fi convinși că Rusia trebuie să lupte și să se separe de tot ce înseamnă occident și valori occidentale. Aproximativ 112 milioane de ruși sunt așteptați la urne în Rusia, în timp ce în străinătate ar trăi aproximativ 2 milioane.

Opoziția condusă cândva de Aleksei Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să protesteze duminică, în timpul votului. Concret, oamenii sunt rugați să se prezinte la secțiile de votare pentru a protesta și pentru a arăta că sunt împotriva lui Vladimir Putin. Asta, cu riscul major de a fi arestați și trimiși în Siberia, la fel cum se întâmplă cu majoritatea opozanților lui Putin.