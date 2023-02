A născut Marinela Mavrodin, fostă concurentă la Puterea dragostei. Imaginea postată după travaliu

Marinela Mavrodin, ex-concurentă la Puterea dragostei, a devenit mămică pentru întâia oară! Fosta participantă în reality-show-ul de la Kanal D a adus pe lume primul ei copil astăzi, sâmbătă, 18 februarie 2023.

Marinela de la Puterea dragostei a născut la termen

Bucuria pe care o simte nu poate fi descrisă prin cuvinte. Marinela a postat imediat după ce a născut o imagine în care își ține bebelușul la piept, zâmbind.

ADVERTISEMENT

Încă de la primele ore ale dimineții, blonda era deja la spital, căci azi a fost programată de către medic să nască. Vedeta a avut, așadar, norocul unei nașteri ușoare, la termen.

Înainte să devină mămica unui băiețel, aceasta i-a înștiințat pe fani că doamna doctor a sunat-o încă de la 6 dimineața spunându-i că azi este ziua cea mare. Fosta concurentă de la Insula iubirii (n.r.: a participat și în show-ul tentațiilor de la Antenă) și-a făcut imediat bagajele, ascultând recomandarea ginecologului.

ADVERTISEMENT

„Bună dimineața, doamna doctor m-a sunat de dimineață la 6 și a sugerat să nasc azi. O, doamne, chiar nasc! Da… cred că mă internează!”, spunea în urmă cu câteva ore vedeta.

N-a trecut mult timp până când și-a putut strânge băiețelul în brațe, blondina fiind asistată la naștere de partenerul ei, Robert Urucu. „Încă nu am cuvinte. Revin!”, a transmis Marinela în mediul online după ce a devenit mamă.

ADVERTISEMENT

Copilul nu era planificat: „Am făcut un mare atac de panică”

Marinela Mavrodin și Robert Urucu nu și-au planificat această sarcină, iar când au aflat că vor deveni părinți a fost un real șoc pentru ei. Mary nu s-a gândit în nicio secundă să renunțe la copil, cu toate că

„Eu am aflat când eram la serviciu, iar colegele mele făceau glume că am început să cântăresc cât doi, că mănânc dulciuri, că am o sclipire în ochi. Nu mai aveam deloc stare.

ADVERTISEMENT

M-am dus la farmacie. Mi-am luat un test de sarcină. Bianca, nașa bebelușului era pe canapea. Eu am ieșit din baie, tremuram toată efectiv, nu am știut ce reacție să am. Am făcut un mare atac de panică”, povestea acum câteva luni Marinela.