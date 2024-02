Zeljko Kopic este din ce în ce mai apreciat la Dinamo București, după ce a ajuns la două succese consecutive pe banca tehnică „câinilor roșii”. Daniel Șendre a avut o reacție spumoasă după victoria clară obținută de Dinamo în fața celor de la Oțelul Galați, scor 3-1.

„Absolut uimitor!”. Reacția spumoasă a lui Daniel Șendre după victoria clară a lui Dinamo cu Oțelul

„Câinii roșii” se gândesc serios la salvarea de la retrogradare și au motive întemeiate să spere. Zejko Kopic a schimbat fața celor de la , iar punctele încep să se strângă sub comanda tehnicianului croat, care se apropie în clasament de locurile de baraj.

Daniel Șendre a analizat evoluția celor de la Dinamo cu Oțelul Galați la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este în direct de la ora 10:30, pe site-ul , în fiecare luni, marți și vineri. Acesta este de părere că elevii lui Kopic pot obține puncte și la Cluj cu CFR.

„Cu speranță, speranță dată și de rezultate pentru că asta îi lipsea lui Dinamo, punctele. Speranță dată și de un joc consistent, care convinge și dă încredere pentru viitor. Cu siguranță este un meci dificil, vorbim despre o echipă care se bate la titlu, evident că nu a renunțat la acest gând, deși diferența față de FCSB este considerabilă.

Dinamo este Dinamo, nu este un clișeu. Psihicul știm cu toții că poate face minuni, poate face minuni inclusiv la Cluj. Eu sunt convins că vom avea parte de un meci foarte aprig, disputat. Dinamo merge acolo să ia punct sau puncte și sunt convins și că va reuși.

A fost un meci exact cum am scris în FANATIK săptămâna trecută (n.r. ). Exact măcel a fost, adică în prima repriză a fost o luptă crâncenă pe care Kopic și Dinamo au câștigat-o la mijlocul terenului. Un Dinamo care a frustrat în permanență Oțelul lui Dorinel, care i-au creat frustrarea aceea neamțului pe bancă”, a spus Șendre.

Reacție spumoasă a lui Daniel Șendre: „Absolut uimitor”

„Inclusiv numărul faulturilor vorbește și întârește ceea ce spun eu acum. Oțelul a comis dublul faulturilor comise de Dinamo, vorbim despre 26 la Oțelul și doar 12 Dinamo. Este absolut uimitor cum Kopic a reușit să își impună sistemul de joc, la care nu a renunțat de când a venit.

Este uimitor pentru că vorbim de jucători nou-veniți, dar pe care Kopic i-a făcut să înțeleagă ce vrea de la ei. Este un sistem de joc riscant în care dacă jucătorii sunt statici pe faza defensivă poți avea probleme mari. Antrenorul trebuie să îi facă pe jucători să înțeleagă foarte bine în funcție de adversari ceea ce trebuie să facă individual.

Ne-a plăcut tuturor meciul ăsta, este o confirmare a jocului bun și ce reusește Kopic să facă de când a venit la Dinamo. Cred că nu este nimeni supărat după meciul de aseară, mai mult fanii sunt fericiți și au motive. Am spus și câteva dincolo de rezultat și jocul frumos în care nu s-a pus nicio secundă problema învingătoarei”, a mai spus editorialistul FANATIK.

Cine l-a impresionat pe Șendre: „Înota pe teren la primul meci”

„Mă bucur că a fost vorba despre faptul că nu era pregătit din punct de vedere fizic. A lăsat o impresie foarte proastă, cei care chiar simpatizăm Dinamo ne-am speriat. Părea că înoată pe teren la primul meci la Dinamo și că se frânge în momentul în care încerca să dea o pasă”,

S-a pus pe picioare din punct de vedere fizic, creierul se oxigenează mai bine în timpul meciului, are claritate, recuperează, presează, atacă, este acolo unde trebuie. Este un real câștig pentru Dinamo (n.r. Gnahore).

Nu știu cum va intra, eu am fost atent la ceea ce am spus Kopic. La Dinamo nu vin titulari, la Dinamo are nevoie de concurență pe posturi. Cei care vin și toți cei care sunt în lot trebuie să lupte să câștige locul de titular. Nu l-am văzut pe Edgar jucând, însă are un CV care arată foarte bine.

El nu este pregătit pentru că nu a jucat de ceva timp. Va fi o luptă la titularizare inclusiv pentru el, dar și pentru Patriche. Să rămână în echipă, dacă vrea să rămână”, a adăugat Daniel Șendre.

