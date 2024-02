Daniel Șendre despre meciul lui Dinamo cu Dorinel: „Măcel lângă zidurile Mănăstirii Cașin”

a semănat cu bucuria pompierilor care au descoperit că există hidrant chiar pe trotuarul din fața casei incendiate. dar flăcările continuă să iasă prin acoperișul proprietății.

Daniel Șendre după victoria lui Dinamo în fața Farului: „I-a luat campioanei toți cartofii din ciorbă”

Dinamo nu are organigramă, nici departament de scouting, clubul aflat încă în insolvență funcționează prin vecini, pentru că nu are un sediu și nici magazin oficial, marketingul nu are buget alocat, comunicarea se face cu voluntari, Academia există doar pe hârtie și jucătorii riscă să cadă din autocar.

Victoria de la Ovidiu e uriașă, însă problemele cu care se confruntă Dinamo sunt tot acolo și la fel de mari! Luna aceasta se împlinește 1 an de când „Red and White” a preluat clubul, oficial, timp suficient ca noii acționari să fi rezolvat o parte din probleme măcar, însă Eugen Voicu și Renovatio au decis să îi lase chibriturile la îndemână lui Andrei.

Să rămânem pozitivi însă, exact ca prestația lui Dinamo de luni, la Ovidiu. a trimis apoi în teren cel mai indicat prim „11” posibil, iar jucătorii au interpretat sistemul tactic perfect, timp de 90 de minute +, pe ceas. Cu fundașii foarte siguri pe ei, pasând dezinvolt, ca și când ar fi jucat de o viață împreună, cu un mijloc aglomerat până la sufocare pentru construcția adversarului și cu un atac mereu pregătit să dea lovitura, Dinamo i-a luat campioanei toți cartofii din ciorbă.

Farul a sorbit astfel lingură după lingură de apă chioară, pentru ca la final să se recunoască învinsă. „Nu am înțeles nimic din ce au încercat să joace ai mei! Au fost lenți, previzibili și fără claritate”, avea să dezvăluie Hagi după meci.

Un Gică Hagi care la conferința de presă de dinaintea partidei a demonstrat încă o dată de ce este supranumit Regele Fotbalului Românesc. „Un meci cu un nume mare. Mare! Steaua și Dinamo au fost coloși, sunt cele mai mari branduri din România. Niciodată noi nu putem fi favoriți cu Dinamo și Steaua. Niciodată!”.

Asta înseamnă să ai clasă! Un Gică Hagi cât Everestul în fotbalul mondial, făcând o reverență în fața celor mai titrate cluburi din România. Să nu-ți vină dracii când vezi că declarațiile sale au fost interpretate tendențios după rezultatul înregistrat la Ovidiu!? România e țara în care cel mai indicat este să fii arogant, agresiv și lipsit total de respect, altfel nu vei rămâne nepedepsit!

Daniel Șendre combate acuzele de blat la Farul – Dinamo 0-2

Tuturor celor care au bătut monedă pe ideea de blat la Ovidiu, le ofer o singură cifră înregistrată de „Wyscout”. Procentajul duelurilor câștigate a fost în favoarea Farului. 49% vs 44%.

Mă gândesc că atunci când o echipă e blat, logic e să se cam dea la o parte, no!? Vorba lui nea Piți! Statistica ne spune însă că băieții lui Hagi au băgat osul tare la minge și că mulți văd, dar puțini pricep, din păcate.

Dar asta e, ce să facem acum, mergem înainte, că înainte era mai bine, inclusiv pentru jurnaliști! Pe vremea „Cooperativei”, chiar nu era necesar să te pricepi la fotbal, puneai aceeași placă în fiecare etapă și la finalul lunii aveai fluturașul de salariu în buzunar, plus aplauzele publicului tău: „Singurul jurnalist care spune lucrurilor pe nume, felicitări!”. LoL.

Reîntorcându-ne la fotbalul din ziua de azi, faza pe DNA, procentajul de mai sus ne mai spune încă două lucruri:

1. Luați individual, jucătorii Farului sunt mai valoroși, mai tineri și stau mai bine fizic.

2. Dinamo a jucat la Ovidiu ca o adevărată echipă.

Daniel Șendre, avertisment pentru Dinamo: „Dorinel vine să ia toate punctele!”

Petrecerea în Ștefan cel Mare sper că s-a încheiat, așadar! Jucătorii lui Dorinel sunt atletici și antrenați pentru războaie prin munți, pe sistem SAS. De mentalul lor se va ocupa Neamțul, care acum e și pus în gardă de victoria cu Farul.

Oțelul vine la București să sape tranșee, din care vor năvăli pe „Tineretului” ca vikingii din bărcile spaimei. Obiectivul la Galați este participarea în PLAY-OFF, așa că Dorinel vine să ia toate cele 3 puncte puse în joc.

Duminică, lângă zidurile Mănăstirii Cașin, va fi măcel!