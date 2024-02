AC Milan își ironizează marea rivală după apariția șoc a lui Kanye West în tribune. Ce vedete au „venit” pe San Siro. Video

AC Milan a ironizat-o pe marea rivală Inter înainte de duelul retur cu Rennes din play-off-ul pentru „optimile” UEFA Europa League. Gruparea antrenată de Stefano Pioli s-a legat de apariția uluitoare a lui Kanye West în tribunele stadionului „Giuseppe Meazza” la .

AC Milan își ironizează marea rivală după apariția șoc a lui Kanye West în tribune. Ce vedete au „venit” pe San Siro

a fost văzut în tribune la Inter – Atletico 1-0 purtând o cagulă. Artistul a fost pe „Giuseppe Meazza” alături de soția sa, Bianca Censori, dar şi de alţi 3 prieteni. Kanye West a atras toate privirile chiar și pe cele ale „rossonerilor”.

AC Milan s-a amuzat pe cinste înaintea duelului cu Rennes din Europa League. Gruparea de pe San Siro are un avantaj liniștitor după ce a câștigat partida tur cu 3-0. AC Milan a râs de Inter și a împărtășit ironia pe rețelele de socializare.

„Rosonerii” au publicat un material video în care mai multe vedete își fac „apariția” pe San Siro: Dua Lipa, actorii Tom Cruise, Will Smith şi Gérard Depardieu. Aceștia poartă cagule pentru a-și ascunde fețele, însă în realitate siluetele nu se potrivesc cu cele ale adevăratelor personalități. .

AC Milan se gândește la trofeul UEFA Europa League

AC Milan a câștigat fără probleme meciul tur cu Rennes din play-off-ul pentru calificarea în „optimile” UEFA Europa League, scor 3-0. Echipa antrenată de Stefano Pioli este favorită certă la calificare înainte de meciul de pe „Roazhon Park” joi, 22 februarie, ora 19:45.

De altfel, „rossonerii” trag tare pentru a cuceri trofeul UEFA Europa League. AC Milan a „retrogradat” în Europa League după ce a terminat pe locul 3 în grupa de Champions League din care au mai făcut parte Dortmund, PSG și Newcastle.

Mai mult decât atât, AC Milan a pierdut teren în lupta pentru câștigarea titlului cu Inter. Echipa de pe San Siro a pierdut în ultima etapă din Serie A, scor 2-4 cu Monza. De cealaltă parte, rivala din oraș a câștigat cu Salernitana, scor 4-0 și s-a distanțat la 11 puncte în fruntea clasamentului.

Stefano Pioli, înainte de Rennes – AC Milan: „Băieții sunt într-o formă bună”

Stefano Pioli a vorbit despre meciul Rennes – AC Milan din UEFA Europa League. Totodată, antrenorul a oferit explicații după înfrângerea surprinzătoare cu Monza din etapa precedentă. „Rossonerii” nu au probleme de lot.

„Întotdeauna încercăm să întoarcem pagina pentru că fiecare joc are povestea lui. Victorie, egal sau eșec. Suntem conștienți de greșelile pe care le-am făcut, dar suntem calmi și concentrați să dăm tot ce putem pentru acest meci.

Știm ce vrem și ce avem de făcut pe teren. În afară de Monza, am avut rezultate excelente, și suntem pe drumul cel bun să avem un parcurs bun și în Europa. Este un joc important, calificarea nu este încă decisă.

Băieții sunt într-o formă bună, față de duminică am avut o zi de odihnă în plus. Toți pot juca. Ne așteptăm la o echipă diferită față de cea pe care am văzut-o pe San Siro, știm că vor încerca să facă un start important și suntem pregătiți pentru asta”, a declarat Stefano Pioli.