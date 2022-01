Ce fac, după opt ani, rudele victimelor accidentului din Apuseni în care au murit Aura Ion și Adrian Iovan! ”Țara aceasta este mâncată de vie”

În 2014, aeronava pilotată de Adrian Iovan și de Răzvan Petrescu se prăbușea, într-o zonă împădurită din Munții Apuseni la o altitudine de circa 1600 m. Avionul care transporta un echipaj medical care fusese la prelevarea unor organe pentru transplant a fost subiectul căutărilor disperate întreprinse de autorități, fiind însă găsit de Argentin Todea, Gheorghe Giurgiu și Gheorghe Trif, locuitori din comuna Horea.

Din păcate însă, Adrian Iovan, pilotul avionului, și studenta Aura Ion nu au mai putut fi salvați, cei doi murind din cauza rănilor și a frigului. Ceilalți pasageri, răniți cu toții, au ajuns însă, în timp util, la spital, și au fost salvați.

Familia Aurei Ion speră și acum că se va face dreptate

La opt ani de la accident încă nu a fost stabilit clar cine se face vinovat de intervenția tardivă a autorităților și de faptul că Aura Ion a murit înghețată, o localizare mai rapidă a epavei fiind, la acea vreme, una care i-ar fi permis, totuși, să trăiască.

ADVERTISEMENT

”Luna aceasta comemoram 8 ani de la Accidentul din Munții Apuseni – accident care a rămas neinvestigat! ! Atât s-a putut, am putea spune. Dar nu este așa, avem nevoie de răspunsuri constructive, avem nevoie de o reacție din partea Justiției din Romania, avem nevoie de mai mult decât indiferenta și mușamalizarea de pana acum. Țara aceasta este mâncată de vie de viermele nepăsării, care trăiește în fiecare din noi. (…)

Oamenii din România de astăzi, așa cum sunt ei la momentul actual, îmbibați în incompetență, corupție, nepăsare, indiferență, etc. nu sunt pregătiți sa investigheze tragedia aceasta care a omorât-o pe Aura și sa soluționeze in mod just ancheta accidentului din Munții Apuseni. (…) Aura nu mai este, asta este realitatea. Așa cum zice mama, nimic din ce facem noi astăzi nu o aduce pe Aura înapoi”, spune Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, pe conturile ei de socializare.

ADVERTISEMENT

”Aura a fost ucisă”

De altfel, suferința femeii, la opt ani de la moartea surorii sale, este și acum cumplită cu atât mai mult cu cât nu a fost găsit niciun vinovat pentru reacția autorităților. ”Săptămâna aceasta comemoram 8 ani mari și lungi de la Accidentul din Apuseni. De când a murit Aura, mai exact de când Aura a fost ucisă. Mulți vor să vorbim, să povestim despre anchetă și de ce nu se face nimic, să își amintească, să mergem la cimitir să filmăm, să ajungem la locul accidentului, etc.

Eu vreau o grotă unde să mă ascund. Și cam atât! Pentru că acest eveniment atârnă greu pe sufletul meu, al nostru, al celor care trăim în fiecare zi cu durerea. Accidentul din Apuseni este parte integrantă din viața noastră de zi cu zi. Iar eu săptămâna aceasta vreau liniște. Atât! Pentru că în restul zilelor din an, lupt pentru dreptate și plătesc costul pierderii”, mai spune Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, pe conturile sale de socializare.

ADVERTISEMENT

Sora Aurei Ion, acțiuni caritabile în numele tinerei ucise în accidentul din Apuseni

Mariana Ciucă, după moartea Aurei Ion, a decis să pună bazele unei fundații caritabile care să poarte numele studentei care visa să îi ajute pe toți cei din jurul ei.

„Acţiunile noastre caritabile vor fi modul nostru de a ne exprima iubirea, preţuirea faţă de eroina (sufletelor noastre) Aura Ion, modul nostru de a-i păstra vie memoria, iar pe de altă parte este modul nostru de a face cunoscut lumii întregi o părticică din caracterul ei, unic prin frumuseţea pe care o emana din interior, pentru că Aura trăia pentru a-i ajuta pe oamenii aflaţi în suferinţă, era visul ei”, susțin cei care conduc Fundația Aura Ion.

ADVERTISEMENT

Iar Fundația care poartă numele studentei care și-a pierdut viața în accidentul aviatic de acum opt ani a reușit, până acum, să se implice în nenumărate cauze caritabile. ”158.550 (lire sterline, n. red.) reprezintă suma totală pe care am donat-o către mai multe onguri din România, ca urmare a lansării campaniei “Covid19 Digital Relief”, campanie deschisă in Facebook de către ongul nostru din UK – Aura Ion Foundation UK, pentru a reduce impactului Covid19”, se arată pe

Fiul lui Adrian Iovan e pilot de raliuri

Ajuns la 15 ani, , pare să fie pasionat de tot ceea ce înseamnă viteză, el având, încă de anul trecut, licență de pilot de raliu după ce a făcut şcoala de piloţi pe macadam şi cursuri de circuit.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Acum, de câteva zile, Albert Iovan este în munții Apuseni, în zona în care tatăl lui își pierdea viața în urmă cu opt ani, și pare să se bucure la maximum de ceea ce se întâmplă acolo. Pe conturile sale de socializare, Albert Iovan a și postat imagini de acolo, el plonjând, la bustul gol, în zăpadă și făcând, simbolic, ”îngerași”.

Cauzele accidentul aviatic din Apuseni, încă neclare, iar vinovați nu există

Raportul final cu privire la accidentul din Apuseni, elaborat de către Autoritatea Națională de Investigare a evenimentelor produse în aviația civilă, dat publicității după un an și jumătate de la tragedie, a relevat că accidentul a fost cauzat de oprirea motoarelor ca urmare a givrajului sever al carburatoarelor. Mai mult, în raport se indică că pilotul ar fi cel vinovat, iar Adrian Iovan ar fi luat mai multe decizii eronate.

Analiza activității de căutare și salvare a victimelor accidentului, desfășurată cu întârziere, salvarea pasagerilor supraviețuitori fiind făcută de oameni de-ai locului, a dus la câteva demisii, fără să fie însă indicat vreun vinovat.

În accidentul din Apuseni, acum opt ani, au murit Adrian Iovan și Aura Ion. Primul, cunoscut ca pilot în toată România, avea 55 de ani și era considerat unul dintre cei mai experimentați aviatori din țară.

Aura Ion, din postura de ofițer-student în anul V al Institutului Medico-Militar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, se implicase voluntar în numeroase activități pe linie medicală. A fost descrisă de cei apropiați ca o „fată model, dedicată meseriei sale, copil excepțional, cu visuri mărețe”. Ministrul Apărării Naționale de la acea vreme, Mircea Dușa, a dispus avansarea post-mortem a Aureliei Ion de la gradul de sublocotenent la cel de locotenent.