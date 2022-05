Accident bizar la Insula iubirii. Ispita Maria a ajuns la spital, mușcată de o maimuță

Ispita Maria de la Insula Iubirii a fost mușcată de o maimuță și a fost dusă de urgență la spital. Tânăra se plimba împreună cu Reimond și au dat de maimuțe, însă una dintre ele i-a furat mâncarea Mariei și a mușcat-o.

Inițial, a tratat superficial mușcătura, dar medicul i-a explicat că trebuie să urmeze un tratament special într-o astfel de situație. Ispita este nevoită să facă mai multe vaccinuri.

“M-am jucat cu o maimuțică, i-am dat de mâncare. La început nu a fost agresivă. După ce mi-a luat mâncarea din mâna m-a mușcat.

Categoric am avut o vină. E asumată. Fiind o mușcătură superficială, am tratat-o ca atare, ceva superficial. Am primit ajutor acolo, până am ajuns la spital.

Când am ajuns s-a schimbat situația. Doctorul mi-a prezentat ce înseamnă această mușcătură, ce înseamnă tot tratamentul, vaccinuri în decurs de multe zile. M-a pus pe gânduri, dar sunt bine.”, a explicat Maria la Insula Iubirii, la .

“M-am bătut cu maimuța pe cadouri, era foarte agresivă, nu mi-e frică de animale și m-am dus și am luat pungile.”, a spus Rey după această întâmplare.

Pe de altă parte, iubita lui Rey, Lavinia, este tot mai apropiată de ispita Cătălin Dumitrescu. Aceasta i s-a confesat în legătură cu niște întâmplări din relația cu cel alături de care a venit în emisiunea de la Antena 1.

Ce se întâmplă între Cerasela și ispita Daniel

Iubita lui Rareș, Cerasela, pare să fie tot mai apropiată de . Cei doi au petrecut destul de mult timp împreună și se înțeleg foarte bine.

“Ne-am relaxat, am fost deschiși unul cu altul. Nu mă așteptam.”, a spus Lavinia.

La un moment dat, Daniel îi face o remarcă Laviniei în legătură cu costumul de baie. “Nu-mi plac chiloții ăștia!”, i-a spus el concurentei, iar răspunsul ei a venit imediat: “Pleacă de aici!”.