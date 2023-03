Accident grav în Vaslui. O persoană a murit și mai mulți răniți sunt în stare gravă

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare în județul Vaslui după ce două mașini s-au ciocnit în localitatea vasluiană Crasna, pe DN 24. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD pentru transportul victimelor la spital, iar circulația a fost complet blocată, pe ambele sensuri, formându-se cozi mari de mașini pe mai mulți kilometri, informează publicația locală .

Ajunși la locul accidentului, membrii echipajelor de intervenție au constatat, inițial că în cele două automobile sunt încarcerate două persoane, ambele fiind inconștiente. Cum rănile suferite de victime erau foarte grave, a fost chemat și elicopeterul SMURD de la baza din Iași pentru transportul rapid al victimelor coliziunii.

„Detașamentele de pompieri Vaslui și Bârlad intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă echipată cu modul pentru descarcerare, o autospecială pentru descarcerare grea și trei ambulanțe SMURD la un accident rutier produs pe DN24, în zona Crasna. La intervenție s-au deplasat și două ambulanțe aparținând SAJ Vaslui. Din primele informații, în accident sunt implicate două autovehicule și sunt înregistrate cinci victime, două dintre acestea fiind încarcerate și în stare de inconștiență”, au transmis inițial reprezentanții .

Un rănit a fost dus cu elicopterul la Iași

Ulterior, s-a descoperit că, de fapt, sunt șase victime ale accidentului, iar una dintre ele, care părea să fie șoferul uneia dintre mașini, murise. Elicopterul a transportat o victimă la un spital din Iași, iar alte patru persoane au fost duse cu ambulanțele, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui, și acestea suferind răni serioase în urma impactului puternic. Martorii relatează că printre victime sunt și copii.

„M-a sunt finul meu care mergea la Albești, la tatăl lui, cu soția și cu copil în mașină, să vin repede că a avut loc un accident. Cineva a intrat pe contrasens și i-a lovit frontal. Finul, am înțeles că are piciorul rupt, a luat copilul și s-a dus la spital, cu salvarea. Copilul are 12 luni. Mama lui are un picior rupt și ceva la umăr. E o nenorocire aici, tragic și nu trebuia să se întâmple așa ceva”, a relatat un bărbat care a sosit la fața locului.

Unele aspecte ale accidentului rămân încă neclare pentru care sunt la fața locului. Se pare că mașina care se îndrepta către Albești avea atașată o remorcă de lemne pe care persoanele care se aflau în interior intenționau să o ducă la niște rude. Cealaltă mașină era condusă de către o femeie, iar pasager era copilul ei de 12 luni. Se pare că bebelușul a scăpat cu răni superficiale întrucât se afla în scaunul special pentru copii din interiorul mașinii.

De asemenea, ulterior s-a dovedit că persoana decedată nu era unul dintre șoferi, însă nu se știe identitatea acestuia. Femeia care se afla cu el în mașină, deși este conștientă, se află în stare de șoc și nu-și amintește nimic din ce s-a întâmplat și nici numărul și identitatea persoanelor cu care se afla în mașină.