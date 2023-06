Accident teribil în Bistrița-Năsăud. Șase persoane au ajuns la spital după ciocnirea violentă dintre două mașini

Un apel la 112 a anunțat accidentul rutier de pe DN17, din localitatea Tureac. Accidentul teribil din Bistrița a necesitat intervenția a două echipaje SMURD și un echipaj de pompieri de la Garda de Intervenție Prundu Bârgăului. Toate persoanele implicate în accident au fost transportate la UPU SMURD Bistrița pentru a primi îngrijiri suplimentare.

Accident teribil în Bistrița-Năsăud

”În urma accidentului rutier au rezultat două victime de sex feminin, cod roșu și cod galben. Au fost stabilizate și evacuate la UPU SMURD Bistrița pentru îngrijiri și investigații medicale amănunțite. Tot la spital sunt transportate în acest moment alte patru persoane – doi adulti și doi copii, implicați în același accident rutier. Aceștia sunt în afara oricărui pericol – cod verde, fiind transportați pentru investigații medicale amănunțite.

La locul interventiei a fost direcționat și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița – Năsăud ( a preluat victima de cod galben)”, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud. În urmă cu 24 de ore, doi români mureau carbonizați pe șosea, de data aceaesta în Bulgaria.

s-a ciocnit violent de un TIR, condus tot de un șofer român. Polițiștii au oferit detalii șocante și transmit că victimele au ars de vii în propriul autoturism, după cicocnire. Accidentul s-a produs pe o șosea care leagă Ruse de Byala și de vină ar fi șoferul autoturismului mic, care sa încercat să depășească extrem de riscant o altă mașină.

”De la Midata, când veneam aici, am văzut că s-a întâmplat ceva, m-am oprit aici, am sărit afară să văd dacă pot scoate pe cineva afară, să ajut, ceva din mașină, însă, a luat foc foarte repede și am tras, am sunat la 112”, a declarat Georgi Iliev, unul dintre matorii la tragedie, pentru presa din Bulgaria.

La fața locului au fost trimise două echipaje ale pompierilor din Dve Mogili, conform autorităților, alături de mai multe echipaje de poliție din Dve Mogili și Byala, precum și serviciile de urgență, în număr mare. Deși pompierii au reușit să stingă incendiul, înainte ca acesta să ajungă la camion, victimele din mașina mică au ars de vii.

De altfel, nu doar accidentele în România sunt la ordinea zilei, aici unde mor 5 oameni la 24 de ore, ci și accidentele cu cetățeni români pe drumurile din Bulgaria, în special în sezonul estival. Cel mai cunoscut carnagiu e cel din vara trecută din Veliko Târnovo, unde 3 oameni au murit și 5 au fost răniți după ce accidentul care-i transporta în vacanță a fost implicat într-un accident teribil.

pe marginea drumului și a ricoșat, cu mare viteză, într-un copac. În urma impactului autocarul a rămas fără acoperiș și mai multe bucăți din autocar au fost împrăștiate pe o suprafață de zeci de metri. După doar trei zile de la acest accident, alți doi români mureau într-un accident între Tsarichino și Kremena, în Bulgaria.

În respectivul accident au fost implicate trei autoturisme. două dintre ele înmatriculate în România și unul în Ucraina. În acel moment cei doi români au fost transportați la Terapie Intensivă, însă la spital au ajuns și alți patru cetățeni români care au suferit leziuni, deși starea lor nu a necesitat internarea și au scăpat cu bine din accident.