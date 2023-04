Accident teribil pe șoseaua de centură a municipiului Arad. Un bărbat a murit după ce mașina sa s-a făcut praf, astfel că pompierii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din primele informații un camion s-a ciocnit de un autoturism, iar la fața locului au ajuns pompierii militari ai Detașamentului Arad.

Conform ISU Arad, un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit în urma acestui accident cumplit, Pompierii au încercat zeci de minute să extragă ”victima dintre fiarele contorsionate”, fiind prezent la fața locului și un echipaj medical al SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

cu viața iar decesul a fost declarat de către medicul echipajului SMURD TIM”, a transmis ISU Arad în cele din urmă. Totodată, pompierii au luat măsuri suplimentare de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

”În urma accidentului a rezultat o victimă (un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani), încarcerată, în stare de inconștiență. Pompierii au acționat pentru extragerea victimei dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Din păcate, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat de către medicul echipajului SMURD TIM.Pompierii arădeni au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului”, a transmis Ruxandra Klein, purtătorul de cuvânt al ISU Arad.

Tot în Arad, cu câteva ore în urmă, un șofer aflat într-o mașină de curierat . Potrivit , într-o filmare devenită virală pe internet, se vede cum șoferul dubei de curierat schimbă brusc banda de mers, fără a semnaliza, fiind aproape să producă un accident mare.

”La un moment dat, pe nepusă masă, fără a semnaliza intenţia, curierul a virat brusc, având intenţia să taie toate cele patru benzi, pentru a se întoarce spre ieşirea din Arad, spre Nădlac, sărind, efectiv, în faţa maşinii care circula regulamentar spre Fortuna”, menționează sursa citată. Șoferul care a fost aproape să fie lovit de curier a presimțit că ceva în neregulă se va produce, lucru mărturisit pe Facebook.

”Deşi limita în zona respectivă era de 70 km/oră, parcă am avut o presimţire şi am redus viteza la 57-58 de km/oră, deşi circulam pe banda a doua. În momentul în care curierul mi-a tăiat faţa, din instinct am virat brusc la stânga, intrând pe benzile de pe contrasens, de pe sensul de mers spre Nădlac. Norocul meu a fost că de pe contrasens nu circula nicio maşină, absolut niciuna.

Că altfel putea să se întâmple o tragedie. Eu aveam cam 58 de km/oră, iar dacă venea careva pe contrasens cu 65-70 de km/oră, impactul frontal putea să ducă la un accident grav. Am reuşit să evit dubiţa curierului, iar acesta, încercând parcă să fugă de responsabilitate, şi-a continuat virajul peste toate benzile de circulaţie şi a plecat spre Nădlac”, a explicat șoferul mașinii.

Mai mult, oamenii au fost șocați să vadă că șoferul mașinii de curierat și-a văzut de drum, fără să-i pese că era aproape să producă un accident. ”Nici măcar o intenţie nu a avut să oprească. Mai mult, a plecat în trombă spre ieşirea din oraş. S-au oprit, în schimb, alte maşini şi am fost întrebat de sănătate de alţi şoferi care au asistat la acest incident”, a explicat Nicu Păcurar pentru Aradon. Șoferul a depus o reclamație la firma de curierat cu sediul în București, iar acum așteaptă să vadă dacă șefii acestui curier vor lua măsuri.