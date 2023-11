Accident teribil vineri seară. Un copil de 10 ani a fost prins sub roțile unui tramvai la Oradea

Accident teribil vineri seara, în municipiul Oradea. Victimă este un copil de 10 ani, care a fost prins sub roțile unui tramvai. mamei sale, în timp ce traversau strada.

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orei 18:00, pe strada Nufărului din localitate. Băiatul se afla împreună cu mama lui în momentul în care ambii au fost acroșați de mijlocul de transport în comun.

În urma impactului, minorul a ajuns sub roțile tramvaiului. Potrivit vatmanului, citat de publicația , femeia ar fi traversat printr-un loc nepermis, în timp ce avea copilul de 10 ani în brațe.

Bărbatul s-a trezit cu ei în fața tramvaiului. Deși a frânat, nu a putut evita accidentul. „Femeia ținea copilul în brațe. Femeia respectivă a trecut prin loc nepermis, printre mașini. Am auzit cum claxonează.

În momentul respectiv am tras frâna maxim și am văzut doar negru în fața ochilor, trezindu-mă cu ei în fața tramvaiului. Am pus frână cât am putut de repede”, a declarat vatmanul, conform sursei citate.

Minorul și mama lui au ajuns la spital

În zona evenimentului rutier au ajuns pompierii cu mai multe echipaje de intervenție, dintre care o autospecială de descarcerare grea. De asemenea, la fața locului au ajuns și echipaje SMURD și SAJ Oradea.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor au transmis că băiatul este conștient, iar mama lui a suferit un atac de panică. „Copilul este conștient, se intervine pentru descarcerare acestuia.

Băiatul, de aproximativ 10 ani, era însoțit de mama acestuia, care a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului”, a anunțat Alina Butaci, purtător de cuvânt al ISU Bihor.

După aproximativ o oră, copilul a fost scos de sub tramvai. Atât el, cât și mama sa, au fost transportați la spital pentru investigații medicale și îngrijiri de specialitate , de fapt, accidentul.