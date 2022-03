Scene șocante la Campionatul Mondial de patinaj de la Montpellier. A fost scoasă cu targa de pe gheață, după trei căzături

Orașul francez Montpellier găzduiește în această perioadă , la care sportivilor ruși nu li s-a permis să participe, din cauza războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Din păcate, competiția a fost marcată de accidentarea patinatoarei americane Ashley Cain-Gribble. Aceasta a căzut de trei ori în timpul probei și a avut nevoie de intervenția urgentă a medicilor.

După două încercări de a se replia, sportiva de 26 de ani a rămas pe gheață, cu privirea în gol, spre disperarea partenerului său, Timothy Leduc, care i-a sărit în ajutor, ca apoi să părăsească patinoarul pe targă, în aplauzele spectatorilor.

„Te iubim Ash!”, i-au strigat aceștia. Până la , perechea se afla pe poziția a doua în programul scurt și nimic nu părea să anunțe un asemenea deznodământ.

În și ai campionilor olimpici din China, medalia de aur le-a revenit americanilor Alexa Knierim şi Brandon Frazier, care au evoluat chiar după compatrioții Ashley Cain-Gribble/Timothy Leduc și s-au impus cu 221,09 puncte.

📺 An historic moment! 🤩 Alexa Knierim & Brandon Frazier take the 🥇 and become claim the first World Champion Title of the week! 🏆

— ISU Figure Skating (@ISU_Figure)