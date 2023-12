Aceasta este cea mai mare căsuță în copac din lume. Are un restaurant „magic” în interior

Cea mai mare căsuță în copac din lume este poziționată chiar lângă cel mai mare loc de joacă și în apropierea unui castel care a apărut în Harry Potter. Unde se află costrucția impresionantă.

Cum arată cea mai mare căsuță în copac din lume

Casa în copac de la The Alnwick Garden’s a dobâdit titlul de cea mai mare din lume după ce construcția care ocupa inițial acest loc, aflată în Crossville, Tennessee, în Statele Unite ale Americii, a fost distrusă într-un incediu, în 2019.

ADVERTISEMENT

Aceasta avea 90 de camere, dar acum casa în copac din Marea Britanie a obținut locul întâi. În cazul acesteia, suprafața totală este de 6.000 de metri pătrați. A fost deschisă în 2005, iar proiectarea sa a durat doi ani.

În interior se află un restaurant pe care mulți îl consideră cu adevărat magic, „cu modern” servit în timpul prânzului sau al cinei lângă un foc de bușteni și „lumini de zâne”.

ADVERTISEMENT

Meniul se schimbă în funcție de sezon iar cel actual, de iarnă, include miel la tigaie și cotlete de porc, precum și burtă de porc, scoici și risotto cu ciuperci. Totodată, ceaiul de după-amiază se poate servi la Potting Shed.

Acesta include și opțiuni festive, precum porc glazurat și . Pe de altă parte, cea mai mare căsuță în copac din lume este deschisă pentru evenimente, precum nunți.

ADVERTISEMENT

Vizitatorii iubesc locul

Pentru a vizita doar casa în copac nu este nevoie de bilet la The Alnwick Garden’s, dar cine va ajunge în zonă mai poate admira castelul din secolul al XI-lea, care a apărut în două filme Harry Potter, precum și în Downton Abbey, notează

Vizitatorii sunt încântați de ceea ce văd aici. O arată chiar recenziile lăsate pe TripAdvisor. „Loc cu adevărat ciudat pentru a mânca. Structură fabuloasă”, a spus cineva.

ADVERTISEMENT

„Casa în copac este o dovadă incredibilă de inginerie și design care atrage vizitatori din întreaga lume. Este un loc magic, copiii se pot juca pe podurile de frânghie, vizitatorii pot lua ceva de mâncare în The Potting Shed sau pot lua o masă gourmet la Restaurantul The Treehouse, unde multe cupluri se căsătoresc. Este foarte special”, a declarat Mark Brassell, directorul The Alnwick Garden.