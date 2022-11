Regele Charles, decizie radicală! Un fel foarte popular de mâncare, interzis la reşedinţele regale britanice

Charles al III-lea a devenit rege în luna septembrie, odată cu trecerea în neființă a mamei sale, Regina Elisabeta a II-a.

Regele Charles a interzis un preparat celebru în reședințele regale din Marea Britanie

Încă din primele zile de când a preluat această funcție, , iar acestea par că nu se mai opresc.

Recent, Palatul Buckingham a transmis o scrisoare militanţilor pentru drepturile animalelor în care anunță că un fel de mâncare extrem de popular va fi interzis la reședințele regale britanice.

Este vorba despre foie gras, preparatul care nu va mai putea fi servit pe masa membrilor familiei regale.

Menționăm faptul că , iar militanții pentru drepturile animalelor îl consideră un act de cruzime.

Se pare că acest lucru a contat pentru Regele Charles al III-lea, drept dovadă, ultima decizie luată.

În scrisoarea transmisă de administraţia regală către grupul PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) scrie că foie gras nu este cumpărat sau servit în reşedinţele regale.

Regele Charles, preocupat de bunăstarea din fermele de animale

Trebuie subliniat faptul că încă de când era Prinț de Wales, Regele Charles a susținut constant standardele de bunăstare în ferme.

De asemenea, mai bine de un deceniu, acesta a decis să oprească utilizarea foie gras în propriile sale proprietăţi, lucru care a jucat un rol esenţial într-o interdicţie extinsă la reşedinţele regale.

Acum însă, acesta a putut să facă totul cât se parte de oficial în calitate de rege.

Conform scrisori transmise către PETA, interdicția privind fie gras este în vigoare în întreaga Casă Regală şi pentru toate reşedinţele regale. Acesta sunt Balmoral, Sandringham, Castelul Windsor, Castelul Hillsborough şi Palatul Buckingham.

Menționăm faptul că deși există o interdicţie privind producţia de foie gras în Marea Britanie, nu există niciun document care să oprească vânzarea sau importul acestui fel de mâncare.

Acest lucru a stârnit un val de proteste în ultimii ani din partea militanților pentru drepturile animalelor din Marea Britanie.