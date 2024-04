Acesta este cel mai spectaculos loc din România în acest moment. ”Dacă Raiul ar fi pe pământ, probabil că așa ar arăta”

Acesta este cel mai spectaculos loc din România în acest moment. „Dacă ar fi pe pământ, probabil că aşa ar arăta” este descrierea făcută de o persoană care a simțit pe propria piele credința și mireasa din zonă.

Așa arată cel mai impresionant loc din țara noastră la ora actuală. Este văzut ca un colț de rai de oamenii credincioși

Așa arată din țara noastră la ora actuală. Este văzut ca un colț de rai de oamenii credincioși care au vizitat zilele acestea regiunea specială și parfumată și care a devenit un adevărat obiectiv turistic.

ADVERTISEMENT

Se găsește în curtea Mănăstirii Ghighiu din județul Prahova, situată la o distanță foarte mică de București. Oamenii care au ajuns aici s-au bucurat de un spectacol al naturii prin intermediul unei plante de culoare mov sau albă.

Aceasta se numește glicină, fiind cunoscută și sub denumirea de Wisteria. Arbustul cățărător se împletește frumos și formează o boltă spectaculoasă pe sub care trec creștinii ortodocși care vin la slujbă. La capătul acestei bolte se află un izvor care are puteri tămăduitoare.

ADVERTISEMENT

„Dacă Raiul ar fi pe pământ, probabil că aşa ar arăta. O boltă de zeci de metri de glicină ca aceasta, aflată în curtea Mănăstirii Ghighiu din Prahova. Despre miros… Este divin!”, a declarat reporterul Ana Maria Gheorghe pentru .

Glicina, o plantă foarte instagramabilă perioada asta

Glicina este o plantă foarte instagramabilă perioada asta atât la Mănăstirea Ghighiu, cât și în alte locuri din țară. În Capitală există chiar și o hartă pe care oamenii o urmăresc pentru a vedea florile care stau înflorite circa 2 săptămâni.

ADVERTISEMENT

Una dintre acestea se găsește în parcul Cișmigiu, iar alta se află în Grădina Botanică București. În mod normal înflorește în luna mai, însă anul acesta a intrat în atenția românilor mult mai devreme datorită temperaturilor crescute.

Fiind vorba de un arbust cățărător specialiștii spun că are nevoie de un suport la urcare. Acesta este motivul pentru care gospodarii aleg planta pentru a decora zidurile și arcadele. Planta ajunge la maturitate la vârsta de 6 ani.

ADVERTISEMENT

În plus, glicina poate rezista mai bine de 100 de ani, în funcție de felul în care este îngrijită. Recordul de cel mai mare arbust, înregistrat în Cartea Recordurilor, este deținut de California. Mai exact, este vorba de un arbust plantat în 1892 și care face peste un milion și jumătate de flori anual.

„La noi în ţară cresc mai multe tipuri de glicină. Cele mai cunoscute sunt glicina japoneză, Wisteria floribunda. Şi glicina chinezească, Wisteria sinensis”, a spus Maria Raicu, inginer Grădina Botanică Bucureşti, mai arată sursa citată.