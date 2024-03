Actorul din Las Fierbinți care a slăbit 10 kilograme de la plâns. A ajuns la psiholog

Un actor din Las Fierbinți a dezvăluit că a slăbit de la plâns 10 kilograme. A ajuns inclusiv la psiholog și a avut parte de câteva conflicte. Despre cine este vorba și ce a pățit acesta?

Actorul din Las Fierbinți care a slăbit 10 kilograme de la plâns

Marius Chivu este actorul din Las Fierbinți care a slăbit 10 kilograme de la plâns. El interpretează rolul lui Nicu Rață , un personaj care de altfel e adorat de publicul larg.

ADVERTISEMENT

Puțini știu însă drama prin care actorul a trecut. Deși în general e discret când vine vorba de viața personală, iată că acum, acesta a decis să își deschidă sufletul și să vorbească despre o perioadă nu tocmai plăcută pe care a traversat-o.

a fost căsătorit, însă a divorțat. Acea perioadă a fost una destul de neagră pentru el. Actorul din Las Fierbinți a slăbit 10 kilograme de la plâns și a avut nevoie de ajutor pentru a putea să își revină.

ADVERTISEMENT

La acel moment a mers și la medic și s-a certat și cu un psihiatru. Actorul recunoaște că a suferit pentru că viața lui avea să se schimbe radical. Și-a pierdut soția, iar pe de altă parte și copilul, iar asta a fost cam prea mult pentru el.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru. Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Bobonete.

ADVERTISEMENT

Marius Chivu s-a luptat cu depresia

Ce a ajuns să facă Marius Chivu la acea vreme? Actorul din Las Fierbinți nu doar că a slăbit 10 kilograme de la plâns. El a mers și la psiholog, însă nu a avut rezultatul dorit. Pe de altă parte, ulterior a aflat că suferă de depresia de după divorț.

Pentru a scăpa de această stare, Marius Chivu a început să aibă alte ocupații. Actorul s-a apucat să scrie poezii. Și chiar și el a rămas uimit, pentru că avea o inspirație ieșită din comun la acea vreme.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa. Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru.

După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj. Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, a mai declarat actorul care îl interpretează pe Nicu Raţă în „Las Fierbinţi”.