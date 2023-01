Actrița Tania Popa împlinește 50 de ani: “M-am distrat suficient în tinerețe”

Actrița Tania Popa recunoaște că nu își simte vârsta, dar că durerile și bolile de care a mai avut parte își au originea în accidentele pe care le-a trăit pe scenă.

Tania Popa împlinește 50 de ani. Actrița vorbește despre bucuriile sale

Tania Popa împlinește astăzi o vârstă rotundă, 50 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, celebra actriță declară că nu s-a schimbat deloc din copilărie, că nu stă locului niciodată și secretul tinereții ei este activitatea permanentă.

Tania Popa ne povestește despre soțul ei care o surprinde mereu cu o mâncare bună, aflăm unde își petrecere ziua și care a fost cel mai scump cadou pe care și l-a făcut vreodată.

Celebra actriță recunoaște că are o colecție impresionantă de pantofi pentru că, în comunism, trebuia să poarte o singură pereche de încălțări până se rupea și aflăm care este cel mai mare vis al vedetei.

“Toate durerile și bolile sunt urmare a accidentelor avute pe scenă”

La mulți ani, Tania Popa! Împlinești 50 de ani, o vârstă rotundă. Nu stai locului niciodată. Tu obosești vreodată?

-La mine nu a contat niciodată vârsta, așa o să fiu până o să se termine viața din mine. Eu nu pot să stau locului, sunt foarte activă, și în vacanțe dacă merg nu pot să stau locului, trebuie să fac ceva. Chit că merg mult pe jos și tot am activitate. Probabil că asta este secretul la mine.

Acum sincer, vârsta este doar un număr?

-Vârsta este doar o cifră, un număr. Ce mai simt nu este de la vârstă, este . Toate durerile, bolile, oasele care mă dor sunt urmare a accidentelor avute pe scenă.

De ziua ei, actrița Tania Popa a ”interzis” în bucătărie

În general ce cadouri îți fac soțul și copiii? Îți gătesc și ceva special?

-Când erau copiii mici eu îmi confecționau cadourile, chiar dacă erau simbolice, și așa era cel mai frumos. Acum nu mă mai stresez să primesc ceva special pentru că am convenit cu soțul să ne facem cadouri când ne place ceva, nu neapărat de zilele noastre. Noi nu așteptăm o ocazie specială, dacă mi-a plăcut ceva anul asta sigur o să primesc.

Soțul meu gătește în general, că eu sunt mai ocupată, iar seara când vin de la spectacole nu mai vreau să stau la cratiță. Este foarte priceput. Azi n-o să mă lase să întru în bucătărie sau poate mergem la restaurant.

Cel mai mare vis: “Îmi doresc enorm să fac o prezentare de modă cu o colecție concepută de mine”

Ai vreun vis neîmplinit?

-Am două visuri. Îmi doresc enorm să fac o prezentare de modă cu o colecție concepută de mine și vreau să realizez în sfârșit filmul la al cărui scenariu lucrez de mult timp. Anul asta am zis că o să-l fac neapărat. Iar când scap de obligațiile de serviciu îmi fac toate poftele și dorințele.

Cum petreci azi? Ce îți dorești cel mai mult de ziua ta?

-De ceva ani buni eu nu mai sunt așa de prietenă cu agitația, mai ales la evenimente de genul. Prefer să fug, să stau în liniște cu familia mea și anul asta am făcut la fel, nu mă găsește nimeni în România. Acum vreau să fiu doar cu ai mei, m-am distrat suficient în tinerețe la zilele mele. Sigur că mă bucur enorm când sunt sunată și primesc mesaje de felicitări, atunci îmi dau seama cine ține la mine.

S-a nimerit vreodată să-ți sărbătorești ziua pe scenă?

-Da, de multe ori, am avut surpriza să fiu felicitată de colegi, ori pe scenă ori la cabine.

Cât de mult s-a schimbat actrița Tania Popa

Cum era Tania Popa la 20 de ani și cum este acum, la 50? Ce simți că ai pierdut și ce ai câștigat?

-Tania la 20 era la fel ca la 50, la fel ca la 10 ani. Nu prea s-a schimbat felul meu de-a fi, aproape deloc. Am câștigat experiență și răbdare, toleranță, dar în rest nu cred să se fi schimbat ceva. Și mai e ceva, sper că am învățat din greșeli și că n-o să le mai fac.

Care simți că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Categoric cea mai mare realizare a mea sunt copiii. Profesional nici nu aș avea ceva de remarcat pentru că sunt mulțumită de ce am făcut ca artist. Cel mai mult mă bucură că am reușit să am o familie așa cum mi-am dorit.

Ce nu știe lumea despre tine și vrei să ne spui azi, de ziua ta?

-Cred că lumea știe cam totul despre mine, dar eu am o pasiune, colecționez încălțări, cu riscul de a mă certa cu soțul meu. Cred că asta mi se trage de la faptul că, în comunism, aveam o singură pereche de încălțări care ori rămânea mică ori se rupea, și de aia îmi doresc mulți pantofi acum.

Care este cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut vreodată?

-Întotdeauna și de mică visam să merg în Hawai, chiar dacă nu știam nici unde se află. Acum câțiva ani acest vis mi s-a împlinit, era tot iarnă, în perioada zilei mele de naștere. Asta a fost cel mai scump cadou din viața mea.