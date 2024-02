Actrița uriașă a României care trece prin momente de cumpănă. Are nevoie de o operație dificilă. ”Să dea Dumnezeu să fie bine”

Actrița Tora Vasilescu trăiește momente grele. Cunoscută pentru rolurile monumentale făcute și frumusețea ei rafinată, actrița este nevoită să se opere cât de curând. Motivele sunt clare, explicate chiar de medici: viața ei este în pericol.

Actrița Tora Vasilescu, operație chiar de ziua ei de naștere

Tora Vasilescu duce o grea luptă pentru a trăi. Totul din cauza unor probleme de sănătate care s-au agravat anul trecut. Actrița riscă în orice moment să facă un atac cerebral din cauza unei afecțiuni care împiedică fluxul normal de sânge.

Tora Vasilescu a dezvăluit pentru FANATIK că trăiește, în această perioadă, un adevărat coșmar. Iar asta din pricina gândurilor sumbre pe care le are în legătură cu o operație care trebuie să se realizeze cât mai curând pentru a avea o șansă reală să supraviețuiască.

”Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la TVR și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital. Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă. Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine. (…)

Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă. Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă. O fi și de la suprarenale, nu știu…”, ne-a spus Tora Vasilescu, în exclusivitate.

Iar operația pe care o privește cu atât de multă teamă a fost deja programată. Va fi chiar de ziua ei, la Spitalul Universitar din București. Iar în acea zi, de sănătate și viață lungă din partea oamenilor.

”Sunt programată pe 21 martie, la Spitalul Municipal din București. Nu știu dacă atunci se va face intervenția sau pe 22 martie, chiar de ziua mea”, ne-a mai spus îndrăgita actriță care își petrece zilele în așteptare la moșia sa, din Buftea.

Tora Vasilescu a mai ajuns la bisturiu

Operația pe care trebuie să o suporte acum este una dificilă. Dar nu este prima pentru marea actriță a României. Ea a mai suportat o intervenție chirurgicală, cu ani în urmă, la menisc, iar o alta pentru o discopatie cervicală.

Până la operație, Tora Vasilescu se mai înveselește în . Acolo, marea actriță și-a pus la punct o mică plantație de legume eco. Iar mândria ei sunt roșiile din soiul inimă de bou pe care le cultivă în solariile sale.

”În solarii am numai roșii cunoscute în popor cu denumirea de inima de bou, semințe din producție proprie. La am de foarte mult timp. Când guști din ele parcă muști din pepene. Așa de bune sunt”, spune, pentru FANATIK, Tora Vasilescu.

De altfel, actrița are o preocupare serioasă când vine vorba de ecologie. De aceea și-a și instalat panouri folovoltaice în curte. E adevărat, voia să reducă și costurile cu energia electrică, unele însemnate pentru casa actriței care trăiește dintr-o pensie de mizerie.