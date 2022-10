Acuzat că a vorbit cu Putin despre războiul din Ucraina, Elon Musk neagă: ”Ultima oară am discutat acum 18 luni”

În urmă cu o săptămână, Elon Musk a surprins opinia publică atunci când le-a cerut utilizatorilor de Twitter să se pronunţe asupra unui plan pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Miliardarul i-a înfuriat atunci pe urmăritorii săi, dar mai ales pe ucraineni. este puțin probabilă într-un ”război total”.

Președintele Volodimir Zelenski și ministrul de externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, au criticat dur poziția lui Elon Musk.

La o săptămână distanță, tot pe Twitter, a apărut informația conform căreia Elon Musk a vorbit direct cu Vladimir Putin înainte de a scrie pe Twitter despre planul său prin care s-ar pune capăt războiului Rusiei din Ucraina.

Directorul companiei de consultanţă Eurasia Group, Ian Bremmer, susține că ar fi vorbit cu miliardarul și ar fi aflat de la el acest lucru.

”Elon Musk mi-a spus că a vorbit direct cu Putin și cu Kremlinul despre Ucraina. Mi-a spus și care sunt liniile roșii ale Kremlinului”, scrie Bremmer, pe contul său de Twitter.

Într-un buletin informativ pentru abonații Eurasia Group, Bremmer a scris că CEO-ul Tesla i-a spus că Putin este ”pregătit să negocieze”.

Pentru asta, dictatorul de la Moscova a pus condiții: Crimeea să rămână a Rusiei, Ucraina să accepte o formă de neutralitate permanentă și să recunoască anexarea regiunilor Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, scrie .

Astfel de condiții ar reprezenta o capitulare aproape totală a Ucrainei într-un moment în care forțele lor sunt în ofensivă.

Tot pe Twitter, Musk a intervenit rapid după acuzațiile venite din partea lui Bremmer. Miliardarul recunoaște că a vorbit cu Putin, dar nu acum, ci în urmă cu 18 luni, cu mult înainte de .

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.

