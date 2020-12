Acuzații grave pentru Ionuț Belei, după ce a câștigat Chefi la cuțite: „Nu el trebuia să câștige, ci Roxana! Câștigă cine are relații”

Ionuț Belei este câștigătorul Chefi la cuțite, concurentul care a ieșit victorios din cursa show-ului culinar de la Antena 1. Tânărul a câștigat cel de-al 8-lea sezon sub îndrumarea lui Chef Sorin Bontea. La câteva ore după ce s-a anunțat învingătorul, fanii au reacționat, iar mulți cred că trebuia să plece acasă cu premiul Roxana Blenche.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tot mai multe persoane comentează dur anunțarea câștigătorului, ba chiar fac acuzații dure despre cum s-a desfășurat concursul. Multe guri rele susțin că Roxana Blenche este cea care ar fi trebuit să câștige marele premiu de la Chefi la cuțite, nicidecum Ionuț Belei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Împreună am reușit! Fără voi nu aș fi reușit și vă mulțumesc că ați dat dovadă de bărbăție! Chiar dacă pe parcursul competiției ne-am mai arătat colții, în final am ajuns să muncim cot la cot și să dăm dovada de profesionalism! Vă doresc toate cele bune și spor la gătit!”, este mesajul lui Ionuț Belei după câștigarea sezonului cu numărul 8 Chefi la cuțite.

Tânărul bucătar a plecat acasă cu premiul de 30.000 de euro, bani pe care îi va investi, cel mai probabil, în visul lui de a deveni un chef bucătar și mai bun.

ADVERTISEMENT

Oamenii însă n-au privit toți cu ochi buni finalul show-ului culinar și mulți consideră că Roxana Blenche ar fi trebuit să câștige, acuzându-l pe Ionuț că ar fi câștigat premiul cel mare prin relații.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, Roxana Blenche a avut un mesaj de susținere pentru Ionuț Belei, câștigătorul Chefi la cuțite. „Îl felicit pe Ionuț. A fost și este un bucătar extraordinar. A fost un adversar de temut. Bravo, tot respectul! Asta este o competiție, nu trebuie să fim triste, nici eu, nici Măria. Trebuie să gândim pozitiv, am ajuns în finală, am fost toți trei în finală. Da, a caștigat Ionuț, dar și eu mă simt o câștigătoare prin simplul fapt că am ajuns până aici”, a spus Roxana Blenche la testimonial.