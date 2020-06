Acuze dure la adresa Ministerului Educației după subiectele de la Evaluarea Națională! “Au încercat să spele păcatele, le-au dat niște teste ușoare ca să iasă totul bine”

O profesoară din mediul privat nu a ezitat și a lansat mai multe acuze dure la adresa Ministerului Educației după ce a văzut subiectele de la Evaluarea Națională! Alina Elena Ene crede că guvernanții au ales calea mai ușoară având în vedere pandemia de coronavirus și neînțelegerile din ultima perioadă.

„Au avut la primul subiect Sorin Titel, Zborul, sinonim, rolul cratimei, modul de formare a cuvintelor. Au avut unul prin derivare, unul prin conversiune. Apartenența la genul epic, hm, nu le-a dat greu aici.

La subiectul 2 era despre modul și timpul verbelor, funcția sintactică și au avut un substantiv și un pronume, propoziția subordonată și o predicativă introdusă în adverb relativ, cu predicativa nu aș fi de acord. Nu a fost un subiect greu, a fost accesibil”, a spus cadrul didactic pentru FANATIK.

Atac frontal la adresa Ministerului Educației după publicarea subiectelor de la Evaluarea Națională

De altfel, Alina Elena Ene consideră că Evaluarea Națională nici nu trebuia să mai aibă loc având în vedere contextul. Cu toate acestea, profesoara a respectat dorința majorității

„Subiectul este accesibil, eu una aș fi fost de părere că trebuia să nu se dea întreg examenul. Eu am fost pentru varianta în care se echivala cu mediile, dar, din păcate, pentru că eram într-un conflict de interese, din ce am înțeles de la colegi, pentru că atât cei din Asociația părinților, cât și cei din Asociația Elevilor au vrut să dea.

Au fost mulți care n-au fost de acord și au spus, nu, noi vrem să dăm. Automat s-a mers pe ce s-a dorit, dar subiectul este unul de dificultate medie, nu a fost unul de dificultate ridicată. Ușor spre mediu”, a mai transmis aceasta.

Școala online, bună pentru cei care au știut cu ce se mănâncă

Profesoara a ținut să specifice că Ministerul Educației trebuie să investească serios în anumite domenii. Alina Elena Ene nu crede că școala online a fost o batjocură, ci chiar o binecuvântare pentru cei care au știut cum se face.

„Din punct de vedere explicativ, eu am folosit Zoom, vă spun sincer că ai mei au mers extraordinar pe acest program. Am avut tabla interactivă, am putut să le scriu ca și când eram la tablă. Ideea era să fii puțin obișnuit cu tehnologia.

Într-adevăr pentru profesorii în vârstă am înțeles că a fost o problemă. Copiii sunt receptivi, ei au contactul cu tehnologia, pentru ei este distractiv dacă știm cum să ne ținem orele.

Din păcate eu aici văd o vină la doamna ministru. Pentru că dânsa ar trebuie să se ocupe și să le facă training celor din sistemul de stat.

Singurii vinovați aici sunt cei din ministerul Educației, doamna ministru care dă din umeri și spune mereu că „trebuie să rezolv eu ce n-au rezolvat alții?”. Păi da, că d-aia ai fost pusă acolo. Trebuie investit mai mult, avem profesori care până acum au folosit numai mailul, asta este România”, a mai continuat profesoara.

Lucrurile sunt clare în privința subiectelor pe care Ministerul le-a propus elevilor la proba de limba și literatura română

„Au încercat să spele păcatele, le-au dat niste teste ușoare ca să iasă totul bine și să nu se pună problema pandemiei in capul lor. Sunt foarte ușoare, față de alți ani sunt accesibile”, a mai spus Alina Elena Ene.