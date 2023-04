Acuze grave de la meciul Universitatea Craiova – FC National, care i-a adus titlul lui Dinamo în 2002: „Unii fugeau invers! Crezi că Oli nu știa?”. Video Exclusiv

Fostul atacant a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că a simțit că mai mult de jumătate din lotul celor de la FC Național nu și-au apărat șansele corect și au pierdut intenționat meciul cu Craiova.

Acuze grave de la meciul Universitatea Craiova – FC National

la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre celebrul meci dintre Universitatea Craiova și FC Național, care i-a adus titlul de campioană lui Dinamo în 2002, făcând mai multe acuzații grave:

ADVERTISEMENT

„Toată lumea știe, ce să mai spun? În 2002, când am jucat ultimul meci la Craiova, erau 40.000 de suporteri la meciul cu FC Național.

Noi, FC Național cu echipa aia băteam pe oricine la orice oră. Ne-am dus acolo, 40.000 de suporteri scandau numele nostru. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să susțină fanii unei echipe, echipa adversă, iar noi să mai pierdem și meciul.

ADVERTISEMENT

Ce presiune să fie când nouă ne strigau numele. Eu n-am știut, dar mi-am dat seama imediat după meci cum au stat lucrurile când i-am văzut pe unii colegi de-ai mei. Unii trăgeau invers”.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Eu vă spun ce am simțit, ei o să spună că n-a fost blat!”

„Poate chiar mai mult de jumătate dintre jucători erau blătuiți. Dacă noi băteam pe toată lumea, cum să nu-mi dau seama când se juca ciudat. Mi-am dat seama și cu cine era pe-acolo prin conducere. Eu n-am asistat la nicio discuție în vestiar, nu știam nimic.

ADVERTISEMENT

Oli ce? Olăroiu ce să mai spună, probabil că știa, nu știu ce să zic. Eu vă spun ce am simțit, ei o să spună că nu a fost așa. Eu așa cred”, a .

„Ce să le spun colegilor, că am pierdut la limită, 2-1. Eu niciun meci la Dinamo nu am jucat cu blaturi. Nici la Steaua. Nici la FC Național nu mi-a spus nimeni nimic, dar eu așa am simțit, era totul mult prea ciudat”, a mai spus Sabin Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT