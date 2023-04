Exclusiv. Regretele carierei lui Sabin Ilie: “Adi mi-a spus. Când am ajuns acolo…” Video

Sabin Ilie a făcut show , unde a vorbit despre cele mai importante momente din carieră.

Sabin Ilie, moment de sinceritate: „Pasul pe care l-am făcut a fost prea mare pentru mine”

Sabin Ilie își asumă toate deciziile luate, însă recunoaște că Valencia a fost o pălărie prea mare pentru el: „Mai mare de atât? Nu-mi reproșez nimic din ce-am făcut în viață! Singurul lucru, așa puțin… Adrian mi-a zis să nu vin la Valencia. Ce mă, vin eu acolo, tu cu Lopez, vă mânănc pe amândoi! Când am ajuns acolo în vestiar, toți jucătorii îi aveam în abțipilduri acolo pe frigider acasă.

ADVERTISEMENT

Carboni, Angloma… Totuși pasul pe care l-am făcut a fost prea mare pentru mine și într-un moment în care Valencia era una dintre cele mai bune echipe din Europa! Două finale de Champions League și când i-am văzut…”, a spus fostul fotbalist, .

Fratele lui Adrian Ilie a avut un șoc când a văzut la ce nivel sunt jucătorii din atacantul Valenciei, inclusiv fratele său: „Ei erau la loturile naționale și când s-au întors și i-am văzut pe Claudio Lopez și pe Adrian cum alergau… Păi eu cu Lucarelli, golgheterul Italiei, stăteam: ‘Lasă, bă, că noi jucăm dup-aia cu ei! Mergem și noi la restaurant că n-ai unde!”.

ADVERTISEMENT

Atât el cât și fostul golgheter din Serie A au fost nevoiți să plece la alte echipe: „Omul a și spus: ‘E foarte greu!’. Am stat și noi puțin și am plecat amândoi, ne-a dat împrumut. Dar restul nu. Pe mine m-a făcut presa! Eu nici nu știu dacă am întârziat în viața mea la vreun antrenament”.

VEZI VIDEO MAI JOS

Sabin Ilie nu crede că a fost un jucător problematic: „Sunt golgheterul României după Revoluție cu 31 de goluri! Am intrat în istorie”

Sabin Ilie nu înțelege de ce a fost catalogat drept un fotbalist problematic: „Nu știu dacă m-a văzut cineva pe mine cu paharul de vin în mână sau pe la discoteci! Ce s-a scris prin ziare e strict problema fiecăruia. Cât ai fi de talentat, fără muncă și disciplină, talentul devine inutil”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare atacant al Stelei le transmite un mesaj tuturor celor care l-au criticat sau contestat: „Sunt golgheterul României după Revoluție cu 31 de goluri! Fără modestie! E greu și să numeri, dacă le mai punem și pe celelalte și de prin Champions League, ajungem pe la vreo 80”.

Și nu e singurul record al lui Sabin Ilie: „Am intrat în istorie! Singurul fotbalist din România care a marcat hattrick într-o finală de Cupa României. Să intri și în minutul 2 și 5 să fie 2-0! Mai ai emoții ca fundaș central? Nu mai ai, nu? Cum să nu te iubească toți colegii de echipă?”.

ADVERTISEMENT

Și-ar fi dorit să îmbrace măcar o dată tricoul naționalei României: „N-aveam unde să joc”

Deși a fost convocat la un turneu de pregătire, Sabin Ilie nu a reușit niciodată să joace pentru echipa națională: „Singurul regret, dar n-aveam pe unde să joc e la naționala României. Regret că n-am debutat. Am jucat așa în turneul din Thailanda. Numărai pe degete atunci: Craioveanu, Adrian Ilie, Ilie Dumitrescu, Lăcătuș, Moldovan, greu, greu!

ADVERTISEMENT

Probabil că dacă aveam acuma 23-24 de ani… Erau fotbaliști! Mi-aduc aminte când jucam la Divizia B la 16 ani jumate, eu nu fugeam să primesc mingea, ci fugeam ca să nu mă prindă ăștia din spate să mă lovească. Jucai împotriva lui Corvinul Hunedoara, te lua de… nu era VAR! Cu fulgi cu tot!”.

FOARTE IMPORTANT: puteți urmări FANATIK SUPERLIGA în fiecare zi de luni până vineri, începând de la ora 10:30, pe toate căile de comunicare „fanatice” de pe mediile sociale, de la site-ul FANATIK la canalul de , de la pagina de la contul FANATIK de pe Tik-Tok. Și nu uitați pagina de