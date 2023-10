Acuze uluitoare la adresa mamei iubitei lui Vlad Pascu: „Am găsit-o în apartament, dispăruseră jumătate dintre bijuterii și bani”

Familia Pascu a fost trimisă în judecată vineri de DIICOT, pentru fapte diferite. Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul din stațiunea 2 Mai, pentru trafic de droguri, tatăl său, Mihail, pentru că a depozitat muniție acasă, fără să aibă autorizație, iar mama sa, Miruna, pentru că a încercat să influențeze martorii din dosarul de droguri al fiului ei.

Simona Lăzărescu se judecă pentru împărțirea averii cu fiica lui Dan Lăzărescu

că ar fi șantajat-o pe iubita lui Vlad, Rebecca, amenințând-o că va face publice informații și imagini compromițătoare despre ea, dacă va colabora cu anchetatorii. De altfel, Rebecca Lăzărescu le-a relatat procurorilor despre petrecerile organizate la Vlad Pascu acasă, unde se consumau droguri.

Rebecca este fata Simonei Lăzărescu, consilier la Primăria Sectorului 1, care a fost măritată cu fostul arbitru de fotbal Dan Lăzărescu, decedat pe 11 mai 2020, la doar 49 de ani, în urma unui atac de cord suferit în timp ce se afla în baia locuinței sale. Rebecca nu este fiica naturală a lui Dan Lăzărescu, ci a altui bărbat care are același nume de familie.

Dan Lăzărescu are o fiică din prima căsnicie, Andreea Maria. Fostul arbitru și Simona Lăzărescu demaraseră procedurile de divorț, iar procesul a continuat după decesul acestuia, prin fata sa. Pe 29 aprilie 2021, Simona Lăzărescu a dat-o în judecată pe Andreea Maria Lăzărescu, miza fiind împărțirea averii lui Dan Lăzărescu, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Sectorului 1, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Obiectul dosarului este „partaj judiciar constatarea caracterului de bunuri comune, ieșirea din indiviziune”. La termenul din 11 mai 2023, instanța a consemnat declarațiile fiicei lui Dan Lăzărescu despre căsnicia acestuia cu Simona Lăzărescu. “La început tatăl meu chiar a avut sentimente pentru ea, chiar pe tot parcursul relației, până când acesta s-a operat de coloană”, a mărturisit Andreea Maria Lăzărescu.

Fiica lui Dan Lăzărescu: “Pe tatăl meu l-a lăsat singur”

“Din partea reclamantei nu a fost iubire, a căutat doar chestii materiale. Din discuțiile avute cu tatăl meu, când mergeam în vizită, eu nelocuind cu ei, în momentul în care tatăl meu s-a operat, doamna Simona Lăzărescu nu a mai vrut să fie lângă el, a luat-o pe fata ei și a plecat cu chirie. Pe tatăl meu l-a lăsat singur, operat de coloană şi eu am avut grijă de el. Tatăl meu a vrut să divorțeze de foarte multe ori”, a mai declarat fata lui Dan Lăzărescu.

Ea a mai relatat că au dispărut bunuri de valoare imediat după decesul lui Dan Lăzărescu. „Reclamanta nu a vrut să divorțeze pe cale amiabilă la notar, dorind doar lucruri materiale. A doua zi după decesul tatălui meu, am găsit-o pe reclamantă în apartament și dispăruseră jumătate dintre bijuterii și bani. Menționez că fusesem la tatăl meu cu o zi înainte să moară”, a spus Andreea Maria Lăzărescu în fața instanței.

La același termen, instanța a încuviințat efectuarea unor expertize pentru a fi evaluate un imobil din Șoseaua Nordului, un altul aflat pe Bulevardul Anul 1864 și un al treilea, compus din teren și construcție, care au aparținut lui Dan Lăzărescu. De asemenea, s-a mai dispus evaluarea a două autoturisme. Pe 14 septembrie 2023 cauza a fost amânată pentru 7 decembrie 2023, motivul fiind lipsa unui martor.

Din conturile Simonei Lăzărescu au dispărut aproximativ 250.000 lei

Simona Lăzărescu a completat o declarație de avere pe 2 februarie 2020, cu doar trei luni înainte de decesul lui Dan Lăzărescu. Din documentul consultat de FANATIK reiese că deținea, în părți egale cu Dan Lăzărescu, două terenuri intravilane. Un altul era doar pe numele Simonei Lăzărescu, iar alte două terenuri aparțineau lui Dan Lăzărescu.

De asemenea, două apartamente erau deținute în părți egale de soții Lăzărescu, un altul era al Simonei Lăzărescu, în timp ce o casă de locuit se afla în posesia lui Dan Lăzărescu. În document mai apare un autourism Audi Q3, fabricat în 2014, iar în conturile familiei erau aproximativ 250.000 lei. Simona Lăzărescu nu a menționat că ea și soțul ei ar deține bijuterii sau alte bunuri.

Din ultima declarație de avere, din iunie 2023, reiese că Simona Lăzărescu nu mai deține nici un teren și că are doar un apartament de 28 metri pătrați, cumpărat în 2022. În mai 2022, a vândut un apartament cu 75.000 euro. Deși în 2020 nu a menționat că deține bijuterii, în 2023 a consemnat că are bijuterii în valoare de 11.000 euro, dobândite între 2000 și 2022. Simona Lăzărescu nu mai are bani în conturi, în schimb a notat că deține un VW Golf 7.