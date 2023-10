Adda, despre lupta cu boala Lyme: ”Mai am dureri foarte mari de oase”

Fosta concurentă a emisiunii Te cunosc de undeva vine cu noi dezvăluiri despre lupta cu . Îndrăgita artistă mai are dureri foarte mari de oase și obosește mai repede, deși face în continuare injecții.

Adda, detalii despre afecțiunea de care suferă. Cântăreața mai are simptome care o deranjează

Adda a făcut publice câteva despre afecțiunea de care suferă. Cântăreața mai are simptome care o deranjează, dar cu care s-a obișnuit și a ajuns să le vadă ca fiind normale. Vedeta a rămas cu câteva sechele din perioada în care nu știa ce boală are.

În următoarele 3 luni cântăreața este nevoită să se prezinte la doctor pentru injecții. În primăvara lui 2024 se va testa din nou pentru a afla dacă afecțiunea a intrat în remisie sau mai trebuie să urmeze alt tratament.

„Mai am de făcut tratament. Încă trei luni de injecții cu moldamin, din totalul de 18 luni. În primăvară mă testez, să văd dacă ies negativă. Oricum am rămas cu ceva sechele. Mai am dureri foarte mari de oase, uneori.

Și obosesc destul de repede. Dar cu astea poți să trăiești. Îți mai dai cu cremă, mai faci masaj. Mie când mi s-a declanșat boala nu mai puteam respira, eram rău. M-am dus la Urgențe, la o clinică privată, pentru că spitalele erau în carantină.

M-a costat 2.000 de lei o perfuzie. Dar nu au știut să-mi spună ce am. A doua zi m-am dus din nou acolo, alți 2.000 de lei. Deci 4.000 de lei s-au dus în 24 de ore”, a povestit Adda pentru .

Adda, întotdeauna energică pe scenă

Adda este întotdeauna foarte energică pe scenă, deși obosește mai repede decât în urmă cu câțiva ani. Fosta concurentă de la Asia Express are concerte care durează mai bine de o oră, dar unde rezistă fără probleme.

Frumoasa artistă susține că adrenalina este cea care o ține în priză de fiecare dată la concertele și evenimentele pe care le susține. Mai mult decât atât, cântăreața consideră că se încarcă cu energie bună de la oamenii care vin să o asculte.

Adoră când românii ajung în număr mare la concertele pe care le are, fosta participantă de la Te cunosc de undeva subliniind că va renunța la această carieră la un moment dat. Cel mai probabil se va întâmpla peste 20 de ani.

„Peste vreo 20 de ani mă retrag frumos, îmi iau o casă în Grecia. Vreau să cânt cât mai mult, dar eu nu o să mă operez. O să fiu stafidită pentru generațiile care vin. Fiecare cu alegerea lui.

Și dacă vreau să-mi fac injecții cu botox sau acid hyaluronic nu am voie”, a ținut să mai adauge Adda, mai arată sursa menționată mai devreme. Soția lui Cătălin Rizea nu are nicio operație estetică.