Adda împlinește 31 de ani! Cântăreața, dezvăluiri despre boală și frământările ei: „Am plâns de multe ori în baie”

Cântăreața Adda, cunoscută pe rețelele de socializare și ca Adda Balada, împlinește vârsta de 31 de ani! Vedeta, născută pe 3 martie 1992, are de gând să petreacă anul ăsta, profitând de faptul că stă mai bine la capitolul sănătate și că s-a mai domolit și pandemia de coronavirus.

Adda, la 31 de ani: „Îmi doresc să meargă bine tratamentul în continuare. Sunt aproape vindecată”

într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, că dorința ei principală este ca sănătatea să nu îi mai dea bătăi de cap. Pentru , vedeta face săptămânal o injecție, ajungând la 40 din totalul de 80 pe care trebuie să le facă, potrivit tratamentului prescris de medici.

Bună, Adda! La mulți ani, în primul rând! Ce faci de ziua ta?

– O să fac o petrecere, până la urmă! M-am gândit serios dacă să petrec sau nu, așa că după ce am avut doi ani cam nașpa, am zis că anul ăsta o fac lată! O să fie o petrecere cu prietenii mei, sper să ne distrăm.

Ce îți dorești la 31 de ani?

– Sincer, îmi doresc să meargă bine tratamentul în continuare. Simt că sunt mai bine, sunt aproape vindecată. Uneori mă mai apucă panica, stresul! Le-am zis tuturor: băi, nu vreau niciun cadou. Îmi doresc doar să fie aproape oamenii dragi și să fim bine. Sănătatea e cea mai importantă pentru mine. Tratamentul văd că funcționează, mai fac injecții, mă simt mult mai bine.

Vedeta a făcut peste 30 de injecții până acum pentru a se trata de boala Lyme

Faci injecțiile săptămânal? Câte mai ai?

– Da, în fiecare săptămână trebuie să fac o injecție. Sincer, nici nu le-am mai numărat de la o vreme. În total, sunt 80 de injecții… Cred că am făcut vreo 30-40 până acum.

Vreau să-mi zici puțin și despre cartea ta, „Cele trei Adda”. Ce feedback ai primit de la oameni? S-a vândut bine?

– Am primit un feedback foarte bun și mi-am dat seama că, din păcate, în țara noastră nu prea există fani adevărați, oamenii aceia care te urmează indiferent ce faci. Odată cu lansarea cărții mi-am dat seama că sunt o norocoasă, pentru că am un public numeros, care au reacționat foarte bine și pe care cred că i-am ajutat cumva. S-au vândut în jur de 3.000 de exemplare, e un număr destul de mare și mă bucur foarte mult că a ajuns la sufletul oamenilor ceea ce am scris.

Scrierea cărții „Cele trei Adda”, o adevărată terapie pentru cântăreață: „M-a ajutat să iert, să nu mă mai critic atât de dur”

Te putem considera deja scriitoare? Te gândești să mai scoți și alte cărți?

– Eu nu mă consider scriitoare. Eu doar mi-am spus povestea, am scris lucrurile prin care am trecut, iar oamenii au rezonat foarte bine cu ceea ce le-am spus acolo, în rândurile acestei cărți, mai ales cei care au avut niște dileme legate de temerile lor privind sănătatea. Da, chiar aș vrea să mai scriu, dar de data asta mi-aș dori să mă axez pe ficțiune.

A fost scrierea acestei cărți o terapie pentru tine? Te-a schimbat în vreun fel faptul că ai avut curajul să îți expui trăirile?

– M-am cunoscut mai bine pe mine, asta așa e. Am descoperit prin câte lucruri am trecut, iar de unele și uitasem, în timp ce scriam. Mă bucur că și oamenii s-au regăsit în poveștile mele. A fost ca o terapie, într-adevăr. Eu mi-am lăsat trupul în grija medicilor, iar sufletul l-am tratat și scriind această carte. M-a ajutat să iert, să nu mă mai critic atât de dur. Scriind, nu mi-a venit să cred că am trecut prin anumite lucruri, am învățat să iert oameni pe care nu credeam că s-ar putea să îi iert. A fost o terapie. M-a ajutat foarte mult.

Vedeta, afectată de comentariile răutăcioase la adresa ei: „Am plâns de multe ori în baie. Am zis că asta nu sunt eu!”

De ce crede lumea despre tine că ești o persoană insuportabilă?

– Da, știu că s-a creat impresia asta. Eu eram o nenorocită în ochii unora. Lucrurile astea au venit din participarea mea la Asia Express.

Deci de la Asia ți se trage…

– Da, am văzut lucrurile care se spuneau despre mine, zici că îmi țineam soțul în lanțuri. Pe mine m-au afectat foarte mult părerile oamenilor. Am plâns de multe ori în baie, pentru că am zis că asta nu sunt eu! Nu sunt vreo nenorocită, vreo soție rea, vreo femeie care să lase impresiile astea. Într-adevăr, la Asia Express am avut niște ieșiri nervoase, dar nu am fost singura concurentă. Eu cu Cătălin (n.r.: Rizea, soțul ei) așa suntem, suntem pe caterincă, glumim, ne înțepăm, ne dăm peste nas. Asta nu cred că a înțeles lumea. Noi suntem mereu pe fun, așa este relația noastră. Nu toți, dar unii au avut impresia că sunt vreo nenorocită, că cine știe ce îi fac, că nu îi dau să mănânce.

Ce proiecte ai în lucru?

– Am făcut foarte multe piese, care vor apărea în curând. Chiar urmează să lansez o melodie. Sincer, oricât de multe proiecte aș avea în muzică, am decis să nu mai fac mari strategii de promovare, să mă gândesc la cum să ajungă muzica la oamenii care o ascultă. Boala asta m-a făcut să trăiesc în prezent.