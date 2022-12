Adda l-a iertat pe Marius Moga, după ani în care nu și-au vorbit: “Orgolii prea mari”

Adda a vorbit despre tensiunile pe care le-a avut cu Marius Moga, cu care nu a vorbit mulți ani. Artista a vorbit, pe rețelele de socializare, despre importanța iertării. Cei doi au făcut pace după perioada îndelungată în care nu și-au vorbit.

Adda și Marius Moga au făcut pace. Cei doi nu și-au vorbit ani la rând

Recent, , iar la eveniment a fost prezent și Marius Moga, cu care nu a vorbit mult timp.

Marius Moga apare alături de Adda la evenimentul de lansare, iar cântăreața a dezvăluit că, acum câțiva ani, a jurat că “n-o să mai calce” în studioul compozitorului.

Cei doi nu au comunicat mult timp și și-au aruncat înțepături în mod indirect. Fără a dezvăluit motivul tensiunilor din trecut, Adda a precizat că amândoi au greșit unul față de celălalt.

În prezent, Adda și Marius Moga au ajuns la sentimente mai bune și privesc cu alți ochi ce s-a întâmplat cu ani în urmă.

“Acum câțiva ani am spus că n-o să mai calc în studio-ul lui. Nu am vorbit o perioadă destul de lungă. Ne-am înțepat, având orgolii prea mari. Am greșit amândoi unul față de celălalt.

Dar uite-ne 100 de ani mai târziu, când tot ce a rămas e doar muzica și recunoștința!”, a povestit Adda pe pagina de Instagram.

În cadrul aceleiași postări, Adda a vorbit despre importanța iertării, mai ales în industria muzicală. Amândoi își doresc să facă muzică, iar acesta este lucrul care contează cu adevărat, după cum a mai spus fosta concurentă de la Asia Express.

“E fain tare când oamenii se iartă. Într-o industrie care nu iartă pe nimeni. O lume care strică și întunecă minți. Șifonează caractere transformându-le în personaje fără identitate.

O anxietate dată cu sclipici și praf de zâne. O lume în care ești mâncat dacă nu muști primul. O ‘câinărie’ pentru cel mai mare os. Mai dă-l în spanac de os.

Până la urmă suntem doar copiii ăia care și-au dorit să facă muzică pentru OAMENI! Și asta ar trebui să fie tot ce contează! ”, și-a continuat Adda postarea.

Adda a vorbit și despre neînțelegerile cu CRBL

În cartea ei, cântăreața a făcut dezvăluiri și despre . Fostul concurent de la Survivor România 2022 nu ar fi vrut să cânte pe aceeași scenă cu ea.

De asemenea, CRBL i-a spus blondinei că nu poate avea două momente într-o emisiune TV, iar aceasta a izbucnit în plâns/.

Se pare că artista nu l-a iertat pe colegul ei de breaslă, așa cum a făcut-o cu Marius Moga.