Adela Popescu, detalii despre botezul celui de-al treilea copil! Cum va trimite invitațiile la petrecere

Și, așa cum recunoaște chiar Adela Popescu pe conturile ei de socializare, botezul fiului ei și al lui Radu Vâlcan este, în mare, organizat, micile detalii care mai sunt de pus la punct fiind o chestiune simplă.

Adela Popescu va trimite invitațiile la botez în stil… modern

Simpatica fostă prezentatoare de la Pro TV a decis să facă, la cel de-al treilea botez din postura de mamă, o inovație când vine vorba de trimiterea invitaților, ea și Radu Vâlcan luând decizia să ”iasă” din zona tradițională.

”Vreau să facem o invitație oficială. O vom trimite pe WhatsApp și vom și suna că nu suntem așa de mulți”, a explicat Adela Popescu pe conturile sale de socializare.

Mai mult decât atât, a mai explicat fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea, în ceea ce privește organizarea botezului mai sunt de pus la punct doar câteva amănunte, minore chiar.

Cum a fost organizat botezul fiului Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan

Cel de-al treilea copil al cuplului Adela Popescu – Radu Vâlcan, născut acum mai bine de o lună, și care poartă numele de Adrian va fi botezat, conform spuselor fostei prezentatoare TV, cât de curând.

De altfel, a mărturisit Adela Popescu, cele mai multe detalii cu privire la creștinarea micuțului și, evident, cele legate de petrecerea de după momentul botezului, au fost deja puse la punct, atât ea, cât și soțul ei, prezentatorul de la Insula Iubirii, Radu Vâlcan, ocupându-se îndeaproape de chestiunile organizatorice.

”Ne pregătim de botez. Știm locația, știm florile, știm ziua, știm biserica. Nu știm ținutele, nu știm orele”, a explicat Adela Popescu pe contul ei de socializare, precizând totodată că, în momentul în care vor afla aceste amănunte, vor avea grijă să le împărtășească cu toți cei care urmează să fie martorii creștinării fiului ei și al lui Radu Vâlcan.

Ce spunea Radu Vâlcan despre nașterile Adelei Popescu

”Când Adela era în travaliu am plâns. A fost în travaliu 12 ore la a prima sarcină. Am plâns pentru că o auzeam pe ea prin ce dureri trecea. De fapt, așa a fost la ambii copii, și din cauza unei probleme pe care o are la spate, practic, sarcinile îi apăsau pe nervul sciatic. Durerile erau cumplite, așa că am plâns de față cu toți”, povestea .

Acum însă, după ce Adela Popescu a născut, lucrurile par să se mai fi liniștiti, iar fosta prezentatoare TV și-a găsit timp chiar și pentru o mică intervenție estetică.

„Facem sprâncenele frumoase! Încerc pentru prima dată o micropigmentare în zonele în care e nevoie. Vă țin la curent. Astăzi se întâmplă ceva important. Înainte de toate să vă arăt sprâncenele că m-ați întrebat… arată foarte bine, câteva firicele exact în locurile în care se cerea asta”, povestea, acum câteva zile, Adela Popescu.

Mai mult decât atât, în ciuda faptului că a născut a treia oară, , fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea dovedind că arată impecabil, la doar câteva zile după ce l-a adus pe lume pe micuțul Adrian.