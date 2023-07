Adela Popescu, emoții mai în vacanța în Bali. Ce a făcut fiul cel mare al vedetei: “Am crezut că mor”

Adela Popescu a trecut prin emoții mari în vacanța în Bali. Fiul cel mare al vedetei a avut parte de o experiență inedită și s-a dovedit a fi foarte curajos, spre surprinderea părinților.

Adela Popescu, emoții mari în vacanța în Bali, din cauza fiului cel mare. Ce a făcut Alexandru

și familia ei au petrecut o vacanță de o lună în Bali, iar vedeta a povestit ce a făcut fiul ei cel mare, Alexandru, în vârstă de 7 ani. Micuțul a fost întotdeauna pasionat de sport, mai ales de înot, și chiar a câștigat recent o competiție.

ADVERTISEMENT

În plus, este un copil foarte curajos și nu a fost niciodată timid, ba chiar și-a făcut întotdeauna prieteni foarte repede. Cu toate acestea, la locurile de joacă are tendința de a fi mai precaut pentru a nu se lovi.

Alexandru nu s-a lovit niciodată foarte tare, așa cum i s-a întâmplat lui Andrei, fiul mijlociu al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan. Acesta face diverse cursuri

ADVERTISEMENT

“Voiam să vă spun, că am tot postat legat de cât de mândri suntem de Alexandru și de curajul lui, pe care noi nu-l bănuiam.

Merge la cursuri de actorie, merge și la înot, nu foarte mult, înoată cu noi, desigur, și a făcut și câteva cursuri de înot. La concursul de înot de la școală, ce credeți, a ieșit primul.

ADVERTISEMENT

Eram și pregătită ce să-i spun, că nu-i așa de important, că important e că participă și noi oricum suntem mândri de el. De unde, a câștigat. Iarăși, cu bicicleta a învățat foarte bine, pe noi ne-a surprins brusc”, a povestit vedeta de televiziune pe .

În vacanța în Bali, Alexandru și-a surprins părinții. Băiețelul a vrut să se dea pe o tiroliană aflată la o înălțime foarte mare, iar Adela Popescu și partenerul eu de viață nu au fost de acord, inițial. În cele din urmă, actrița i-a permis fiului ei să se bucure de această experiență.

Adela Popescu, speriată când și-a văzut fiul atât de sus

atunci când și-a văzut fiul atât de sus. Aceasta a ajuns să se simtă vinovată că l-a lăsat să se dea, însă totul a fost bine în final. Deși micuțul ar mai fi vrut să se dea, părinții nu l-au mai lăsat încă o dată.

ADVERTISEMENT

“Iar acum, în Bali, ne-am dus să vedem tot felul de atracții turistice, printre care și niște câmpuri unde aveau amenajate niște tiroliene, leagăne, dar erau ceva foarte sus. Și a zis că vrea să se dea pe tiroliană. Radu a zis: ‘Exclus, e prea sus, nu se poate’.

Eu mi-am înghițit limba și am zis: ‘Hai, mă, să încercăm, dacă el vrea’. Și s-a dat, fraților, eu am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată.

Era singurul copilaș, nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă. În fine, s-a descurcat foarte bine, i-a plăcut maxim, a zis că vrea să se mai dea. Eu am zis: ‘Exclus data viitoare’”, a mai spus Adela Popescu.