Adela Popescu, revedere emoționantă cu soțul său, Radu Vâlcan: ”A meritat fiecare clipă de nesomn”

Cântăreața a avut parte recent de o revedere emoționantă cu . Fosta moderatoare de la Sunt celebru, scoate-mă de aici spune că a meritat fiecare clipă de nesomn, după ce a ales să zboare pe timpul nopții cu cei mici.

Adela Popescu, întâlnire specială cu Radu Vâlcan, în Thailanda. Ce a mărturisit prezentatoarea

Adela Popescu a plecat din România împreună cu cei trei copii, unde soțul său, Radu Vâlcan, are filmări pentru Insula Iubirii. Călătoria nu a fost una ușoară pentru frumoasă blondină, însă spune că a meritat oboseala.

Cei doi parteneri de viață stau pentru câteva zile pe o insulă și ulterior se vor muta pe alta, undeva mai spre nord. Copiii sunt cei mai fericiți că s-au revăzut cu figura paternă.

„După mai multe ore de zbor, 12 în aer, plus escala, plus aeroport, plus viza etc, am ajuns cu bine în Phuket. Nu sunt încă hotărâtă dacă zborul de noapte e o idee bună atunci când călătorești cu copii mici.

Mă mai gândesc. Însă revederea a meritat fiecare clipă de nesomn și oboseală. Eu, deși eram obosită peste măsură aveam un zâmbet tâmp pe chip.

Mi-era dor de miros, de temperatură și de energia unică din Thai. Noaptea nu a fost ușoară. Dați peste cap de fusul orar copiiii s-au trezit des și pe rând.

Am recuperat de dimineață când Radu a mers cu ei la piscină și eu am dormit până la 10:00 ora locală”, a povestit Adela Popescu pe .

Adela Popescu și Radu Vâlcan, relație de poveste

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt împreună de foarte mulți ani și au o relație de poveste. Lucrează la posturi de televiziune complet diferite și se completează de minune în tot ceea ce fac. Sunt părinții a trei băieți.

Cei doi au o legătură amoroasă puternică și frumoasă și mai ales, se susțin unul pe celălalt, indiferent de proiectul pe care-l desfășoară în țară sau în străinătate.