Adela Popescu și Radu Vâlcan, ”cuplul milion” din showbiz-ul românesc! Câți bani câștigă și ce afacere au

Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la Pro TV, și Ralu Vâlcan, gazda show-ului Insula Iubirii de la Antena 1, sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Pe lângă cei trei copii minunați pe care îi au împreună, Adela și Radu mai împart ceva: o afacere de milioane. Câți bani fac câștigă cei doi prezentatori?

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt împreună de mai bine de zece ani, cei doi descoperind că se potrivesc, ca și cuplu, pe platourile de filmare ale telenovelei Iubire și Onoare. În 2015, după patru ani de relație, au hotărât să își unească destinele și au făcut cununia civilă.

Un an mai târziu, în 2016, Adela Popescu și Radu Vâlcan luat decizia să își deschidă o firmă împreună. Takamaka, compania celor doi, care are ca obiect activități ale agențiilor de publicitate, este una cât se poate de rentabilă încă din primul ei an de existență.

Conform datelor înregistrate de ANAF și consultate de FANATIK, firma pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan o dețin îi face pe cei doi prezentatori TV să nu aibă emoții cu privire la viitorul lor, financiar cel puțin. Mai exact, deja, firma i-a făcut pe cei doi să fie ”cuplul milion” al showbiz-ului românesc.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, cuplu de milioane de lei

Firma pe care o dețin, în părți egale, Radu Vâlcan și Adela Popescu reușește, an de an, să obțină rezultate financiare impresionante. E adevărat, amândoi sunt celebri, au o mulțime de contracte de publicitate și, probabil, cele mai multe le derulează prin compania pe care au înființat-o.

Astfel, datele consultate de FANATIK indică faptul că anul 2021 este și cel mai bun din istoria companiei deținută de cei doi prezentatori TV. Conform datelor oficiale, firma a obținut o cifră de afaceri de peste 1,5 milioane de lei (peste 300.000 de euro), în creștere cu 33% față de anul fiscal anterior.

De altfel, anul 2020, cel în care pandemia a afectat toate afacerile, a fost și singurul în care firma Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan a scăzut în plan financiar.

Profitul pe care l-a obținut Takamaka în anul 2021 este și el impresionant. Aproape 950.000 de lei, adică în jur de 190.000 de euro, cel mai mare de până acum, cu 44% mai mult decât în 2020. De altfel, până acum, Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut un profit total impresionant, firma aducându-le în conturi, în cei șase ani de existență, o sumă de aproape 3,5 milioane de lei, adică în jur de 700.000 de euro.

Evident, la acești bani se adaugă și veniturile pe care cei doi le obțin din calitatea de prezentatori TV la Pro TV, respectiv Antena 1. Iar din informațiile FANATIK, Adela Popescu este plătită regește de Pro TV pentru Vorbește Lumea, onorariul ei depășind, lejer, câteva mii bune de euro. Nici Radu Vâlcan nu se poate plânge de cum este plătit de Antena 1 pentru Insula Iubirii, pe perioada show-ului el încasând o sumă care depășește 15.000 de euro.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au trei băieți împreună

Adela Popescu (35 de ani) și Radu Vâlcan (45 de ani) au trei băieți împreună. Primul lor copil, Alexandru, s-a născut în 2016, la un an după momentul în care s-au căsătorit. În decembrie 2018 s-a născut al doilea băiețel, Andrei, iar a apărut pe lume anul trecut, în iulie.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei Iubire și Onoare, dar, explica , și-a dat seama că o iubește abia când filmau în Turcia.

”Veneam seara acasă, după repetiții, cred că și începuseră filmările, de fapt, și efectiv nu îmi stătea capul la nimic altceva.

La un moment dat am plecat, am filmat în Turcia, câteva săptămâni am filmat acolo, în fiecare dimineață alerga și Adela, și alerga pe acolo, prin fața camerei mele. Deja învățasem, stând atât de mult acolo, la ce oră iese, dacă nu iese atunci la alergat, sigur iese în următoarele 15 minute, adică îi știam tot programul”, povestea .