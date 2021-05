Adelina Damian de la Survivor România, salvarea echipei albastre? Ce cred Războinicii despre noua colegă

Adelina Damian, noua Războinică, a reușit să schimbe atmosfera din tabăra echiperi albastre. Tânăra a avut o idee inedită și le-a cântat colegilor săi, pentru a-i face pe aceștia să se simtă mai bine.

În această săptămână, Faimoșii au câștigat ambele jocuri pentru imunitate. În consecință, moralul adversarilor era la pământ, iar conflictele dintre ei izbucneau din ce în ce mai des.

Totuși, se pare că forțele proaspete pe care le-au primit în ultima vreme ar putea reprezenta salvarea echipei. Războinicii au recunoscut că atmosfera s-a schimbat radical.

Adelina a povestit că s-a gândit să înceapă să cânte când a observat cum arăta morarul coechipierilor săi: „sincer, pe tot parcursul Consiliului de aseară am tot oftat, m-a frustrat foarte tare situația în care suntem și simțeam energia echipei.

„Am plecat de acolo toți cam triști, nu prea avea nimeni chef de vorbă, de nimic și am avut un moment în care m-am gândit dacă e cazul să mă apuc de cântat, să înveselesc atmosfera sau dacă ar fi mai bine să stau în banca mea și fiecare să stea cu gândurile lui. Indiferent de cine va pleca, cum va pleca să se bucure de experiența asta până la final și să ne bucurăm cu toții și să ne simțim bine, decât să stăm fiecare într-un colț supărați și oftând”, a adăugat tânăra.

„Ce s-a întâmplat aseară cred că a fost foarte ok, după mult timp. Adică, chiar nu au mai fost certuri, am înțeles anumite chestii, ne-am spus ce am avut de spus. Cred că și vide-ul a fost mai bun, am cântat, am râs”, a spus Marius.

„Cred că o să fie mai bine pentru noi ca echipă. Ne-am culcat cu zâmbetul pe buze, ne-am trezit cu un vibe bun și probabil o să facem treabă mai bună la joc, Iar dacă dă roade, păi le cânt în fiecare seară. Dacă văd că așa câștigăm, știm care e strategia,” a povestit Adelina.

„De mult nu a mai fost așa după un Consiliu, astăzi parcă suntem cu toții mai ok, mai detensionați. Dacă vom avea aceeași dipoziție de aseară, cu siguranță va da roade”, au conchis Războinicii.

„Și Adelina și Bogdan au venit cu un vibe foarte bun și mi-a plăcut, au dat dovadă de maturitate. Nu mi-au ținut nici mie, nici lui Sorin partea. Pentru că de fapt de acolo, de la mine și de la Sorin au început tensiunile. Ei au spus că vor să fie imparțiali și au fost cei care au vrut să fie bine, să fie un vibe bun, să nu ne mai certăm,” a explicat și Albert.

