Adelina Pestrițu, umilită public! Vedeta, pusă la colț cu o problemă de geografie de clasă primară

Adelina Pestrițu a fost, pentru a treia oară deja, în Laponia. ”Țara lui Moș Crăciun”, cum este ”vândută” la noi, o zonă în care cei cu dare de mână se aventurează în această perioadă. Doar că celebra influencer a precizat – a nenumărata oară – că a ajuns la Polul Nord. O greșeală uriașă pentru orice …

Adelina Pestrițu, umilită de Răzvan Pascu

Adelina Pestrițu a postat, așa cum face tot timpul, câteva vorbe despre locul în care se află. Printre care a strecurat și ”Polul Nord”. În acel moment, Răzvan Pascu, un influencer din domeniul turismului, i-a atras atenția, printr-un comentariu, că Laponia este departe de Polul Nord.

Mai exact, între (adică teritorul Finlandei, Norvegiei, Suediei și Rusiei, n. red.) și Polul Nord este o distanță considerabilă. Peste 2.500 de kilometri, adică de două ori și jumătate cât distanța de la Timișoara până la Constanța.

Doar că precizările cu pricina au scos-o din sărite pe Adelina Pestrițu. Care, nervoasă, a șters comentariul lui Răzvan Pascu. Și a și ținut să încerce să îl ironizeze pe conturile ei de socializare. Doar că încărcările ei de a-l pune ”la colț” pe Răzvan Pascu s-au întors chiar împotriva ei.

La rândul său, Răzvan i-a transmis un mesaj, pe Facebook, în care îi demontează Adelinei mai toate ”precizările”. Trebuie însă să spicuim și din vorbele influencerului deranjat că i s-a ”predat” o mică lecție de geografie.

”Nu se putea termina anul fără ca eu să fiu admonestată în spațiul public pentru o greșeală. Lucrurile stau așa: la o postare despre Laponia am spus că merg la Polul Nord, în aeroport m-am întâlnit cu un domn care deține o agenție de turism și am făcut o glumă spunându-i că urmează să-mi deschid și eu una și că îi voi face concurență, apoi a început ”atacul”.

Domnul a ținut să mă certe public pe contul meu și al lui pentru că am greșit. Am înțeles că nu a putu să treacă peste greșeala mea, nici să îmi comunice în privat că am greșit, și-a dorit să fiu pusă la zid public”, scrie pe .

Adelina și Răzvan Pascu, scandal pe urmăritorii de pe Instagram

Mai mult, ea a încercat și să îl ironizeze pe Răzvan Pascu cu privire la ”reach-ul” contului de socializare, asta după ce, înainte, susținea că ”avem obligația să fim oameni”, nu conturi.

Răspunsul venit de la Răzvan Pasu nu este însă unul care să o avantajeze pe Adelina Pestrițu. Ba chiar dimpotrivă. ”Mesajul e foarte drăguț și lacrimogen. Ar fi și mai bun, dacă nu ar fi fals cam jumătate din el. Mi-a scris și pe Whatsapp, i-am răspuns cam acelasi lucru.

Zice ca as avea agenție de turism, ceea ce este fals. Și mai rău (de-a dreptul minciună) este ca mi-ar fi spus că își face agenție de turism și că îmi va face concurență.

Adelina, suntem copii de grădi, ca sa spunem “minciunele”? Această discuție nu a avut loc niciodată, este inventata 100% acum de tine. Și nu pricep care e rostul. (…)

Era doar o postare în glumă, ironică, la adresa unui om (căruia nici măcar nu i-am dat numele) în care spuneam că este cam de porc să ajungi a treia oară în Laponia și să îți anunți urmăritorii că ești la Polul Nord. (…)

Și ca să închei cu o gluma la fel de proastă precum ultima fraza a dânsei, și care cred ca nu își avea locul între doi oameni adulți: si mie mi-a zis un elf ca Adelina își doreste un cont cu mai mulți urmăritori reali, din România”, , drept răspuns pentru Adelina Pestrițu.