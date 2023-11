Mama lui Liviu Vârciu nu a plăcut-o niciodată pe Adelina Pestrițu: “M-au avertizat mereu”

Liviu Vârciu a dezvăluit că mama lui nu le-a plăcut pe partenerele sale din trecut, printre care și Adelina Pestrițu. Prezentatorul a fost căsătorit cu creatoarea de conținut cu mult timp în urmă.

Mama lui Liviu Vârciu nu a plăcut-o pe Adelina Pestrițu. Prezentatorul a făcut dezvăluiri neașteptate

Prezentatorul de la Antena 1 are o relație stabilă cu , însă a avut și alte iubite din showbiz în trecut. Printre femeile care au fost în viața artistului se numără Jojo, Andreea Popescu (fosta dansatoare a Deliei), actrița Diana Ștefănescu (Iguana) și fostul model Andreea Bododel.

ADVERTISEMENT

Acum mult timp, Liviu Vârciu a fost împreună cu Adelina Pestrițu, iar cei doi au fost căsătoriți în perioada 2009 – 2010.La vremea respectivă, au existat zvonuri cum că mama cântărețului nu o plăcea deloc pe creatoarea de conținut deoarece a fost dansatoare în străinătate.

Liviu Vârciu nu a vorbit atunci despre situația din familia sa, însă acum a spus adevărul, la mai bine de un deceniu de la despărțirea de fosta soție. Prezentatorul a spus că nicio iubită pe care a avut-o nu a fost pe placul mamei sale.

ADVERTISEMENT

În schimb, pe Anda Călin, actuala parteneră, mama lui a plăcut-o încă din prima clipă în care a întâlnit-o. Cu toate acestea, în trecut, realizatorul TV nu ținea cont de ceea ce îi zicea femeia care i-a dat viață.

“Pe mine părinții m-au tras mereu de mânecă, dar tot ca mine am făcut. M-au avertizat mereu să fac alegerile cu mai multă grijă și înțelepciune.

ADVERTISEMENT

Anda este singura dintre iubitele mele care le-a plăcut. Până atunci niciuna nu a fost pe placul lor. Niciodată însă nu m-am luat după ce zicea mama”, a declarat Liviu Vârciu pentru .

Ce planuri are Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu

Liviu Vârciu mai are o fiică, Carmina, din relația cu Ami Teiceanu. Tânăra are 21 de ani, însă cântărețul nu vrea să intervină în alegerile pe care aceasta le face în viață, pentru că are încredere în ea.

ADVERTISEMENT

“Nu-mi mai dau cu părerea în ceea ce privește viața Carminei. O făceam când eram mai tânăr. Acum decide singură. Nu mă bag, nu mă interesează, am totală încredere în ea.

Dacă mă anunță că se mărită, foarte bine, să fie într-un ceas bun. Ce am putut să fac, am făcut. Fiecare își decide singur soarta”, a spus Liviu Vârciu pentru sursa menționată.

De asemenea, Liviu Vârciu a spus că . Prezentatorul o va duce la lecții de canto pentru a vedea dacă tânăra s-ar putea descurca sau nu pe scenă.