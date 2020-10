Adevărul despre relația dintre Bogdan Mocanu și bruneta misterioasă. Fostul concurent de la Puterea Dragostei, declarații surprinzătoare

Bogdan Mocanu și Andra Volos au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cadrul emisiunii Puterea Dragostei. După ce au părăsit competiția, cei doi s-au mutat împreună și au decis să lucreze la propriul brand, însă drumurile lor s-au separat, spre dezamăgirea fanilor.

După certuri și împăcări, Bogdan și Andra și-au spus adio definitiv și, conform declarațiilor tânărului, nu mai există cale de întoarcere, decizia fiind una categorică.

Cu toate acestea, tânărul a fost văzut în compania unei brunete misterioase, cei doi petrecând tot mai mult timp împreună, ceea ce i-a făcut pe fani să creadă că între aceștia ar fi ceva mai mult decât o simplă prietenie.

Adevărul despre relația dintre Bogdan Mocanu și bruneta misterioasă. Tânărul a făcut declarații surprinzătoare

Deși au declarat de nenumărate ori că se iubesc, în ciuda certurilor televizate, se pare că relația dintre Andra Volos și Bogdan Mocanu este de domeniul trecutului. Conform spuselor tânărului, despărțirea lor este definitivă, iar cei doi au decis să se axeze pe proiectele profesionale.

Recent, Bogdan Mocanu a fost surprins în compania unei brunete misterioase din Vaslui, alături de care petrece tot mai mult timp în ultima perioadă. Apropierea dintre cei doi a stârnit controverse în mediul online și s-a speculat că tânărul a dat-o uitării pe Andra și a început o nouă relație, de vreme ce acesta a dus-o pe presupusa parteneră la Bârlad, la mama lui.

Mai mult, bruneta s-a pozat de câteva ori în mașina lui Bogdan Mocanu, alături de pisica din fotografiile tânărului. Pentru a-și lămuri urmăritorii, câștigătorul primului sezon al reality show-ului Puterea Dragostei a postat câteva filmulețe pe contul său de Instagram, în care a spus adevărul despre relația dintre el și tânăra misterioasă.

,,Nu am nicio treabă cu fata de la care am cumpărat pisoiul, ba din contră, este o prietenă bună. Îmi pare rău că am târât-o în scandalurile astea, când ea nu are nicio treabă cu lumea asta, îmi e puțin rușine față de ea, dar nu-i nimic, este o femeie matură.”, a declarat Bogdan Mocanu pe rețelele de socializare.

,,Sunt un bărbat singur, pot să mă cuplez în fiecare moment cu cineva și să-mi asum treaba asta”, a adăugat tănărul.

